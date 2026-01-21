Giá vàng tăng cao, có nên bán để đầu tư bất động sản?

Có nên bán vàng mua bất động sản?

Chia sẻ tại hội thảo “La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền” chiều 20/1, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, nhận định, xét trên các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại tệ hay tiền gửi ngân hàng, thị trường vàng được dự báo sẽ biến động mạnh nhất trong năm 2026, tiếp đến là chứng khoán.

Theo ông, thị trường vàng đang trải qua những biến động chưa từng có khi giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce, còn giá vàng trong nước có thời điểm chạm mốc 165 triệu đồng/lượng. Đây là những con số vượt xa mọi dự báo. Thị trường vàng rất nhạy cảm với các thông tin địa chính trị và tâm lý FOMO của nhà đầu tư.

Về câu hỏi có nên bán vàng để mua bất động sản, ông Hiếu cho rằng đây là một câu hỏi khó ở thời điểm hiện nay.

Giữa lúc giá vàng liên tiếp lập đỉnh và bất động sản được kỳ vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên bán vàng để mua nhà đất? Ảnh: Nguyễn Lê

Vị chuyên gia cho hay, năm 2025, vàng mang lại mức sinh lời lên tới khoảng 80%, trong khi không có kênh đầu tư nào khác đạt được tỷ lệ tương tự. Ngay cả bất động sản cũng rất khó đạt mức lợi nhuận 30%, chứ chưa nói đến mức sinh lời như vàng.

Vì vậy, ông Hiếu phân tích, nếu xét theo tiêu chí lợi nhuận, nhà đầu tư không nên bán vàng để đầu tư bất động sản.

“Tuy nhiên, nếu xét về độ an toàn dài hạn, bất động sản có thể an toàn hơn vàng. Với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, giá bất động sản rất khó giảm. Dù Chính phủ và xã hội đều mong muốn giá nhà đất hạ xuống để người dân dễ tiếp cận hơn, nhưng thực tế cho thấy điều đó khó xảy ra. Giá đất liên tục tăng, chi phí xây dựng leo thang và lãi suất có xu hướng nhích lên”, ông nói.

Ông Hiếu dự đoán, lãi suất trong năm nay sẽ tăng và đây chính là một trong những yếu tố khiến giá bất động sản tiếp tục tăng.

“Mặt bằng giá bất động sản hiện ở mức rất cao khiến việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, về dài hạn, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực.

Với những nhà đầu tư đã nắm giữ vàng nên tiếp tục giữ vàng và không nên chuyển sang bất động sản ở thời điểm hiện tại. Ngược lại, với những người đang có tiền nhàn rỗi và chưa đầu tư vào kênh nào, bất động sản vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho mục tiêu dài hạn”, ông Hiếu gợi ý.

Đầu tư không nên theo tin đồn hay tâm lý đám đông

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, hiện có nhiều kênh đầu tư, nhưng vàng đang là kênh đầu tư hấp dẫn nhất khi tốc độ tăng giá cao.

Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nhằm 3 mục tiêu là an toàn, thanh khoản và tăng trưởng. Mỗi kênh đầu tư có mục tiêu khác nhau. Nếu đầu tư vàng thường là kênh để bảo hiểm và phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới có nhiều bất ổn, nhà đầu tư thường có xu hướng tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn nhất.

Ông Long lưu ý, đầu tư bất kỳ kênh nào đều không nên theo tin đồn hay tâm lý đám đông.

“Giá vàng thời gian tới còn tăng cao do tình hình địa chính trị thế giới bất ổn, nhà đầu tư không nên vội vã bán hết danh mục để chuyển sang các kênh khác vì sẽ làm mất đi lớp bảo vệ tài sản. Thay vào đó, chiến lược tối ưu là phân bổ lại tỷ trọng, chỉ nên chốt lời một phần khi tài sản đạt đến ngưỡng kỳ vọng hoặc tiệm cận đỉnh để tái đầu tư vào các bất động sản. Điều này giúp vừa bảo toàn vốn, vừa tận dụng được khả năng sinh lời từ nhiều nguồn mà không vi phạm nguyên tắc ‘bỏ trứng vào một giỏ’”, ông Long cho hay.

Với bất động sản, ông đánh giá đây là kênh giữ tiền an toàn. Muốn đầu tư thành công, nhà đầu tư cần tìm kiếm những bất động sản được ví như “hoa hậu”, tức là những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ... Những tài sản này không những có tính thanh khoản cao mà còn tạo ra dòng tiền bền vững.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, tùy khẩu vị của từng nhà đầu tư để có quyết định cho phù hợp.