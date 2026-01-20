Giá vàng thế giới áp sát 5.000 USD trước rủi ro địa chính trị

Thị trường vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), kim loại quý này có thể duy trì xu hướng tăng mạnh khi các nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu xác định xung đột địa kinh tế là rủi ro lớn nhất trong năm nay. Các mối đe dọa tiếp theo bao gồm xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân cực xã hội và tình trạng thông tin sai lệch.

WEF đã khai mạc hội nghị thường niên vào thứ Hai với sự tham dự của giới tinh hoa kinh doanh và chính trị tại Davos, Thụy Sĩ. Trước thềm sự kiện, tổ chức này công bố Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2026, phản ánh những mối quan ngại sâu sắc của các nhà lãnh đạo và chuyên gia quốc tế.

Giá vàng thế giới áp sát 5.000 USD do căng thẳng địa chính trị toàn cầu (ảnh minh họa).

Hội nghị kinh tế toàn cầu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động một đợt leo thang mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu đang tiếp diễn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đã làm gia tăng căng thẳng với châu Âu khi đe dọa áp thuế ở mức 10% – và có thể tăng lên 25% – đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, nhằm gây áp lực buộc các quốc gia này ủng hộ nỗ lực sáp nhập Greenland của ông.

Sau những tuyên bố trên, các thành viên Nghị viện châu Âu cho biết sẽ tạm dừng việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà ông Trump và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã đạt được vào mùa hè năm ngoái.

Theo khảo sát của WEF, sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Báo cáo Rủi ro Toàn cầu cho thấy khoảng 50% thành viên WEF được khảo sát dự đoán thế giới sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn hoặc biến động mạnh trong hai năm tới, tăng 14 điểm phần trăm so với năm ngoái. Thêm 40% cho rằng triển vọng hai năm tới sẽ ít nhất là bất ổn, trong khi 9% dự đoán ổn định và chỉ 1% cho rằng tình hình sẽ bình lặng. Trong tầm nhìn 10 năm, 57% dự đoán thế giới sẽ hỗn loạn hoặc biến động mạnh, 32% cho rằng bất ổn sẽ kéo dài, 10% dự đoán ổn định và 1% tin vào kịch bản bình lặng.

"Một trật tự cạnh tranh mới đang hình thành khi các cường quốc tìm cách bảo vệ phạm vi ảnh hưởng của mình. Bức tranh đang thay đổi này, nơi sự hợp tác không còn giống như trước đây, phản ánh một thực tế mang tính thực dụng: các phương thức hợp tác và tinh thần đối thoại vẫn đóng vai trò thiết yếu," ông Børge Brende, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WEF, nhận định. "Hội nghị thường niên tại Davos sẽ là nền tảng quan trọng để nhận diện các rủi ro và cơ hội, đồng thời xây dựng những cầu nối cần thiết nhằm giải quyết chúng".

Sự không chắc chắn này là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều nhà phân tích hàng hóa dự đoán giá vàng có thể đạt — và thậm chí vượt — mốc 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm nay. Kim loại quý đã có khởi đầu đầy ấn tượng, với giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.671,40 USD/ounce, tăng 1,6% trong ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, cho biết rủi ro địa chính trị hiện đã vượt lên trên các rủi ro tin tức thông thường của thị trường. Theo ông, yếu tố này đã phát triển thành một mối đe dọa mang tính cấu trúc, tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Mặc dù giá vàng có vẻ đang ở mức cao so với mặt bằng chung, ông Doshi cho rằng kim loại quý này vẫn bị định giá thấp nếu xét trong bối cảnh rộng hơn.

"Tôi sẽ lo ngại hơn nếu chỉ số S&P 500 vẫn ở mức của tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2025 trong khi giá vàng giao dịch quanh 4.500 USD. Tuy nhiên, thực tế là S&P 500 đã chạm mốc 7.000. Điều này mang lại cho tôi sự tự tin lớn hơn khi nắm giữ vàng, bởi trong các giai đoạn suy giảm, biến động mạnh hoặc xảy ra cú sốc thanh khoản, vàng thực sự có thể phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả", ông nói.

Bà Linh Tran, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, cho rằng dù giá vàng có dấu hiệu bị mua quá mức về mặt kỹ thuật, đợt tăng hiện tại không còn được thúc đẩy bởi động lực đầu cơ.

"Việc giá liên tục lập kỷ lục mới cho thấy đà tăng hiện nay không còn phụ thuộc vào các chu kỳ kinh tế ngắn hạn, mà dựa trên niềm tin vào khuôn khổ tài chính và chính sách toàn cầu", bà viết trong một bản ghi chú công bố hôm thứ Hai.

"Tôi tin rằng vàng không còn chỉ phản ứng với các tin tức về thuế quan hay những diễn biến liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), mà đang bước vào giai đoạn tái định giá mang tính chiến lược trong các danh mục đầu tư toàn cầu. Khi rủi ro từ các quyết sách khó lường ngày càng gia tăng và niềm tin vào tiền tệ pháp định bị thử thách, vàng đang dần chuyển từ một công cụ phòng thủ sang một tài sản cốt lõi trong chiến lược quản lý rủi ro. Điều này hàm ý rằng bất kỳ đợt điều chỉnh giảm nào, nếu xảy ra, nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật hoặc do tái cân bằng vị thế, thay vì đảo chiều xu hướng dài hạn", bà nhấn mạnh.