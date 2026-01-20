Giá vàng tăng bứt phá lên 165 triệu đồng/lượng, xuất hiện yếu tố hỗ trợ mới

Vàng bùng nổ đầu tuần, lập đỉnh lịch sử mới

Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, ngày 19/1, trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng vọt khoảng 80 USD (+1,7%) lên đỉnh cao lịch sử mới 4.678 USD/ounce. Đây là một cú bứt phá nữa sau khi vàng chịu áp lực chốt lời vào cuối tuần trước. Vàng đã tăng hơn 78% so với đầu năm 2025.

Giá bạc cũng tăng vọt thêm 3,4% lên 93,2 USD/ounce, lên sát đỉnh cao lịch sử hơn 94 USD/ounce ghi nhận trong tuần trước.

Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng mạnh thêm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng, lên các mức cao kỷ lục mới. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tăng thêm 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên cuối tuần, lên 163 triệu đồng/lượng (mua) và 165 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn cũng lên 165 triệu đồng/lượng, sau đó điều chỉnh về 164,5 triệu đồng/lượng. Vàng trong nước tăng còn do tỷ giá trên thị trường tự do tăng trở lại, thêm 250 đồng lên 26.550 đồng/USD.

Giá vàng thế giới tăng bứt phá và lập kỷ lục cao mới trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn vào các loại tài sản có độ an toàn cao tăng vọt giữa lúc bất ổn địa chính trị có xu hướng ngày càng gia tăng và khó lường. Trong khi đó, các yếu tố hỗ trợ khác vẫn còn nguyên vẹn.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục chiến lược mua vàng nhằm phi đô la hóa giữa lúc biến động địa chính trị khó lường ở nhiều khu vực trên thế giới. Đây được xem là yếu tố đẩy giá vàng vượt xa ngưỡng 4.600 USD/ounce.

Bên cạnh đó, lời đe dọa thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khiến vàng tăng giá.

Giá vàng tăng lên 165 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan lên các quốc gia châu Âu liên quan đến vấn đề quyền kiểm soát Greenland.

Căng thẳng thương mại khiến vàng trở thành một lựa chọn trú ẩn hấp dẫn. Nhu cầu phòng vệ bất ổn tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) suy giảm khi chính quyền ông Donald Trump gây áp lực ngày càng lớn lên ngân hàng trung ương Mỹ.

Sự gia tăng về nợ công của Mỹ và nhiều nước cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên.

Giới đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến tại Iran, nhằm đánh giá khả năng tái leo thang căng thẳng có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc hành động quân sự. Vào cuối tuần trước, có thông tin Mỹ đang triển khai tàu sân bay tới khu vực này.

Các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường vàng trong tuần

Như vậy, giá vàng chưa có một đợt điều chỉnh mạnh nào đáng kể và vẫn nằm trong xu hướng đi lên.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, nhiều chuyên gia và tổ chức tài chính đã có thay đổi đáng kể về triển vọng của thị trường vàng trong năm 2026. Nếu như trước đó, không ít chuyên gia cho rằng áp lực sẽ gia tăng đối với vàng cũng như bạc, thì giờ đây câu hỏi đặt ra là liệu vàng có tăng mạnh tới 65% như năm 2025 không, hay tăng mạnh hơn?

Trong cả năm 2026, những yếu tố được cho là sẽ hỗ trợ vàng mạnh mẽ gồm: xu hướng phi đô la hóa ở nhiều nước, sự lo ngại về tính độc lập của Fed, áp lực tài khóa của Mỹ và bất ổn địa chính trị lan rộng. Chính quyền ông Trump đẩy mạnh cuộc điều tra liên bang đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, mở ra khả năng thay đổi lãnh đạo Fed.

Còn trong tuần từ 19-23/1, điều mà giới đầu tư đang chờ đợi là dữ liệu lạm phát PCE công bố vào thứ Năm. Đây sẽ là một dữ liệu quan trọng có thể tác động mạnh tới diễn biến giá vàng. Nếu lạm phát Mỹ vẫn được kiểm soát, Fed có thể đẩy nhanh nới lỏng tiền tệ, qua đó kéo giá vàng tiếp tục lập đỉnh cao mới. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng thực tế của Mỹ đã không tăng như lo sợ của các nhà kinh tế.

Hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương nhiều nước và các quỹ ETF vàng (trong đó có SPDR) là những tín hiệu củng cố xu hướng đánh cược vào triển vọng tăng giá của mặt hàng kim loại quý. Trong tuần 12-16/1, SPDR đã mua ròng 21 tấn vàng.

Diễn biến mới nhất về việc ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu kể từ ngày 1/2 (liên quan tới Greenland) được xem là một yếu tố có thể kéo vàng lên nhanh trong tuần này. Các quốc gia lớn trong Liên minh châu Âu đã phản ứng gay gắt. Pháp đề xuất áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có tiền lệ.

Còn Iran cảnh báo bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện. Xung đột Nga - Ukraine cũng khó lường khi Ukraine cáo buộc Nga cân nhắc tấn công các địa điểm liên quan đến nhà máy điện hạt nhân.

Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng chủ đạo vẫn là tăng theo biểu đồ khung tuần. Vàng đã vượt xa đường trung bình động 52 tuần hiện nằm ở mức khoảng 3.580 USD/ounce.