Giá vàng hôm nay mới nhất (20/1) chính thức vượt 166 triệu đồng: Nhà vàng vừa mở bán đã "cháy hàng"

Giá vàng hôm nay 20/1, tiếp tục lập đỉnh mới

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 20/1, tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng mạnh khi giá vàng hôm nay lập thêm cột mốc mới. Trong đó, vàng SJC bán ra tăng lên mức 166,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn với các thương hiệu lớn cũng dao động bán ra từ 164 - 166,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/1 tiếp tục lập đỉnh thúc đẩy tâm lý người dân mua vàng do sợ bỏ lỡ cơ hội. Ảnh: Thái Nguyễn

Giá vàng liên tục tăng khiến dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng từ sáng sớm. Điều này khiến cả 2 cơ sở vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông đều "cháy hàng" dù mới mở bán hơn 1 tiếng đồng hồ buổi sáng.

Nhân viên cửa hàng cho biết, sáng nay, người dân đã xếp hàng dài từ trước lúc cửa hàng mở giao dịch. Cửa hàng bán tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người, tuy nhiên, khách hàng sẽ nhận giấy hẹn quay lại lấy vàng sau 6 ngày.

Giá vàng càng tăng mạnh, người dân càng xếp hàng dài để mua. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 20/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 164,1 - 166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 164,1 - 166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 163,5 - 166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng vàng mở bán hơn 1 giờ đồng hồ đã thông báo hết hàng, phải dừng bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 163,1 – 166,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 161,3 - 164,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vượt mức 4.700 USD/ounce, lập thêm đỉnh mới

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 20/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.714 USD/ounce, tăng mạnh USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Đây cũng là mức giá đánh dấu cột mốc mới, cao nhất từ trước đến nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, ở mức giá cao, các nhà đầu tư nên dự đoán sẽ có một số biến động trên thị trường vàng. Nhưng theo ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng của State Street Investment Management, xu hướng chung vẫn vững chắc và khả năng giá vượt quá 5.000 USD/ounce vào năm 2026 không còn là điều xa vời nữa.

“Vài ngày chốt lời hay thậm chí một tháng điều chỉnh giá cũng không làm thay đổi xu hướng tăng thực sự. Xác suất giá vàng đạt 5.000 USD/ounce trong vòng 6 đến 9 tháng tới hiện nay là hơn 30 - 40%", ông Doshi nhận định.

Quan điểm đó xuất hiện vào thời điểm cả vàng và cổ phiếu Mỹ đều đang giao dịch gần mức kỷ lục danh nghĩa, một sự kết hợp mà theo quan điểm của ông Doshi, củng cố vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư hơn là làm suy yếu nó.

"Nếu chỉ số S&P 500 giảm mạnh và giá vàng ở mức 4.500 USD/ounce, tôi sẽ lo ngại hơn. Nhưng với cổ phiếu ở mức gần 7.000 và vàng cũng ở mức cao kỷ lục, điều đó thực sự mang lại cho tôi sự tự tin hơn khi nắm giữ vàng", ông Doshi nhấn mạnh.

Theo ông Doshi, khả năng phục hồi của vàng phản ánh một thị trường ngày càng tập trung vào các rủi ro cực đoan hơn là các câu chuyện truyền thống dựa trên lãi suất. Mối tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu vẫn không ổn định, trong khi sự bất ổn về địa chính trị và chính sách đã gia tăng trên nhiều mặt trận.

Báo cáo Giám sát Vàng tháng 1 của State Street nhấn mạnh chủ đề này, nêu bật sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngân sách cao và sự bất ổn về chính sách như những yếu tố hỗ trợ cấu trúc cho vàng.

Báo cáo chỉ ra rằng mức nợ chính phủ và doanh nghiệp leo thang, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025, là động lực vĩ ​​mô quan trọng thúc đẩy nhu cầu vàng. Vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro có độ biến động thấp trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh này.