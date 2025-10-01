Giá vàng tăng cao chót vót, nhiều người băn khoăn trước khi quyết định việc này

Băn khoăn về việc vay vàng

Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng liên tiếp lên mức cao chưa từng có, vượt xa dự đoán của nhiều người. Tính đến 8h30 ngày 01/10/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng, tăng tới gần 54 triệu đồng/lượng nếu tính từ đầu năm đến nay.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn được các doanh nghiệp như Doji, Bảo Tín Minh Châu, SJC, Phú Quý, PNJ niêm yết ở mức từ 134-135 triệu đồng/lượng (tuỳ thương hiệu), tương đương mức tăng hơn 50 triệu đồng/lượng nếu tính từ đầu năm.

Khi giá vàng liên tục tăng, trên các diễn đàn đầu tư tài chính, chủ đề liên quan đến vàng được mang ra bàn luận sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn. Trong đó, một người băn khoăn và đặt ra câu hỏi có nên vay vàng vào thời điểm này hay không.

“Hiện tại vợ chồng em đang khó khăn về tài chính mà bạn của chồng em có 1 cây vàng muốn cho vợ chồng em vay. Vì bạn anh ấy dứt khoát không cho mượn tiền mà phải là vàng nên em cũng hơi lăn tăn. Theo các bác, em có nên vay không ạ?”, chị B. (tài khoản xin giấu tên) băn khoăn.

Bài viết của chị B. đã thu hút hàng trăm người vào bình luận và chia sẻ. Đa số ý kiến cho rằng, lúc gặp khó khăn, có người ngỏ ý cho mình vay mượn, dù là tiền hay vàng thì cũng biết ơn lắm rồi.

“Khó khăn có người cho mượn là mừng lắm rồi vì bản thân họ cho mượn vàng là không hề có lãi. Vàng lên cũng không tính là tiền lời vì nếu không cho vay thì người ta cũng có 1 lượng cất đó, giá trị vẫn là 1 lượng. Để 5 năm hay 10 năm vẫn thế, có đẻ ra thêm đâu mà tính là lời”, tài khoản Minh Phương cho hay.

Giá vàng ngày càng tăng cao khiến cả người cho vay và người đi vay đều khó xử.

Đồng quan điểm, tài khoản Nhật Nam cho rằng, giờ người ta có vàng thôi, không lẽ lại đi bán vàng để cho vay tiền. Trong khi đó, nếu cho vay tiền, lấy lãi thì không thoải mái. Cho vay vàng vừa thể hiện họ có thiện chí cho vay vừa không lo trượt giá.

Đặc biệt, một số người từng cho vay vàng và đi vay vàng cũng đưa ra câu chuyện của mình cùng lời khuyên chị B. không nên vay vàng.

“Vay tiền trả lãi còn nắm được số tiền cần trả, an toàn tài chính chứ vay vàng thì không nên. Mấy năm trước, nhà có việc gấp, cần một số tiền lớn mà vay tiền khó quá nê đành vay vàng của người nhà để xoay xở. Lúc đó nghĩ đơn giản, thôi thì nợ vàng cũng như nợ tiền, rồi từ từ mà trả. Ai dè chưa đầy một năm mà nó cứ phi mã, nhìn giá mà muốn rụng rời tay chân”, tài khoản Trần Tú chia sẻ.

Theo nhiều người, giữa lúc vàng biến động mạnh, tuyệt đối không nên vay vàng.

Có nên vay vàng hay không?

Liên quan đến câu hỏi: “Có nên vay vàng trong giai đoạn này không?”, nhà đầu tư Phạm Sơn (Đà Nẵng) cho rằng, người vay cần phải hiểu rõ bản chất vay vàng hoàn toàn khác vay tiền đấy.

“Khi vay tiền, người đi vay sẽ vay một số tiền nhất định. Trả cả gốc lẫn lãi bằng tiền, biến động thị trường ít ảnh hưởng trực tiếp đến số nợ. Nhưng vay vàng là vay một lượng kim loại cụ thể. Ví dụ vay 10 lượng vàng thì dù sau này giá vàng 50 triệu hay 200 triệu, người đi vay vẫn phải trả lại đủ 10 lượng. Nghe thì có vẻ công bằng, nhưng thực tế rủi ro nằm hết ở phía người đi vay. Bởi vì, giá vàng luôn biến động và thường có xu hướng tăng trong dài hạn”, ông Sơn phân tích.

Chia sẻ từ chính câu chuyện vay vàng của mình, ông Sơn cho biết, năm 2008, anh dùng đòn bẩy vay vàng để đầu tư vì nghĩ rằng giá không thể lên thêm nữa. Tuy nhiên, khi vay xong, vàng lại tăng dựng đứng. Chỉ trong vài tháng, số nợ quy đổi ra tiền đội lên gấp rưỡi, buộc ông phải bán tháo tài sản để trả.

“Một lần vấp ngã ấy đủ để tôi khắc cốt ghi tâm rằng vay vàng là con dao hai lưỡi, cực kỳ nguy hiểm. Người vay tưởng như cầm chắc phần lời vì vàng đang cao, nhưng nếu nó tăng thêm, số nợ sẽ trở thành gánh nặng khủng khiếp”, ông Sơn nhấn mạnh.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng vào ngày 30/9/2025.

Vì vậy, ông Sơn cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi giá vàng đang ở mức cao, vay vàng chẳng khác nào tự trói mình vào một quả bom nổ chậm. Nếu tài chính của người vay đã khó khăn, càng không nên nghĩ tới việc vay vàng để xoay xở, bởi rủi ro mất khả năng trả nợ là rất lớn.

Theo ông Sơn, thực tế, giải pháp an toàn hơn nhiều là vay bằng tiền mặt từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng chính thống. Vì số nợ được định lượng rõ ràng và không biến động theo giá vàng. Hoặc nếu không thể, hãy cơ cấu lại chi tiêu cá nhân và gia đình mình, thanh lý bớt tài sản không thiết yếu để vượt khó.

“Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, vàng sinh ra để tích lũy, để bảo toàn tài sản, chứ không phải là công cụ đi vay trong lúc thị trường tài chính đang có rất nhiều biến động. Dùng vàng sai chỗ, vàng có thể biến thành “cục nợ” đè lên vai nhiều năm liền nên tuyệt đối không nên vay vàng trong giai đoạn này”, ông Sơn chỉ rõ quan điểm của mình.