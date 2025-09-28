Người mua vàng lần đầu cần phải làm gì?

Theo các chuyên gia Tập đoàn đầu tư Goldman Sachs (Mỹ), nếu bạn là một nhà đầu tư mới và đang muốn tìm kiếm các kênh đầu tư hiệu quả, có thể tiếp cận với những lựa chọn truyền thống.

Cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản đều là những kênh đầu tư phổ biến, mang đến cách đơn giản để gia tăng tài sản theo thời gian, đặc biệt là với những người mới bắt đầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế bất thường hiện nay, khi lạm phát đang tăng trở lại nhưng thị trường chứng khoán lại mạnh mẽ, thì những nhà đầu tư mới này có thể cảm thấy kém tự tin hơn vào các lựa chọn của mình. Đối với một số người, đầu tư vào vàng có thể trở nên hấp dẫn.

Vàng được biết đến như một công cụ phòng ngừa lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Các chuyên gia Goldman Sachs gợi ý, vàng ít tạo ra thu nhập theo cách cổ phiếu và trái phiếu làm được, mà chủ yếu là một công cụ bảo vệ thu nhập. Do đó, người mua vàng lần đầu nên xem xét các mục tiêu ngắn hạn của mình để quyết định xem vàng có phù hợp và nên đầu tư bao nhiêu vào kim loại quý này.

Giá vàng liên tục thay đổi, có nghĩa là người mua vàng lần đầu sẽ cần chú ý đến các điều kiện thị trường nếu muốn mua vàng với giá thấp hơn hiện tại.

Kể từ đầu năm 2024, giá vàng đã liên tục lập kỷ lục mới và không có dấu hiệu giảm mạnh. Do đó, việc chờ đợi một đợt giảm giá lớn để mua vào có thể không phải là một chiến lược hiệu quả. Với mức giá gần 3.400 USD/ounce (109 triệu đồng/lượng) như hiện nay, vàng có thể khá đắt đỏ, gây khó khăn cho những người mua vàng lần đầu với số vốn khiêm tốn.

Do đó, người mua vàng cần hiểu rõ biến động giá gần đây và dự đoán tương lai để xem vàng có thực sự phù hợp với mục tiêu đầu tư tổng thể của mình hay không? Nếu người mua vàng lần đầu có nguồn vốn lớn và muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, vàng có thể là một lựa chọn tốt. Ngược lại, hãy cân nhắc kỹ và tìm hiểu các kênh đầu tư khác trước khi quyết định.

Đối với người mới bắt đầu, vàng có thể đóng một vai trò nhỏ nhưng rất quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động như hiện nay. Để thành công, hãy nhớ cân nhắc mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để quyết định xem vàng có phù hợp không. Nắm rõ sự biến động của giá vàng và các dự đoán trong tương lai.

Vàng là một công cụ giúp bảo vệ tài sản, vì vậy hãy xem xét nó như một phần của kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Bằng cách này, người mua vàng lần đầu sẽ nâng cao cơ hội thành công, ngay từ những bước đầu tiên của hành trình đầu tư.

Đáng chú ý, đầu tư vào vàng luôn mang lại những lợi ích lâu dài, bất kể bạn là nhà đầu tư mới hay đã có kinh nghiệm.