Sáng 16-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng bật tăng

Sáng 16-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp vàng lớn như PNJ, SJC, DOJI niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh lên mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 129 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng.

Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng, thay vì mức khoảng 5 triệu đồng/lượng những ngày trước đó.

Sau nhiều ngày đi xuống, giá vàng trong nước tăng trở lại vào sáng nay. Đà tăng mạnh hơn trên thị trường tự do, khi sáng nay, một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên 132 triệu đồng/lượng mua vào, 134 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tổng cộng khoảng 4,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào sáng nay

Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC tự do và tại các công ty vàng lớn đang cách biệt khoảng 2 triệu đồng. Có điều, nếu so với mốc cao nhất lên tới 143,5 triệu đồng/lượng vào tuần trước, mỗi lượng vàng miếng trên thị trường tự do vẫn đang thấp hơn gần 10 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý sáng nay được giao dịch ở mức 3.681 USD/ounce, tăng gần 50 USD/ounce (tương đương mức tăng 1,6 triệu đồng/lượng).

Sự bật tăng rất mạnh của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan trên thị trường trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Các nhà đầu tư kỳ vọng khả năng FED sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 này, và có thêm một số lần điều chỉnh lãi suất tiếp theo vào cuối năm nay, đầu năm 2026.

Giá vàng cũng hưởng lợi trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Sáng nay, chỉ số USD (DXY) trên thị trường quốc tế tiếp tục lùi về mốc 97,2 điểm, giảm về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 tới nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 117,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp xuống đáng kể so với mức khoảng 20 triệu đồng những ngày trước đó.

Giá vàng thế giới tăng rất mạnh