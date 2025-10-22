Giá vàng ngày 22/10: Cắm đầu giảm sâu, loạt tiệm vàng “xả hàng”, bán cho mỗi người cả 100 chỉ

Giá vàng cắm đầu giảm sâu

Mở cửa phiên giao dịch lúc 9h sáng ngày 22/10/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 6,1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 1-5 chỉ được công ty SJC niêm yết ở mức 145,5-148 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 5,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 5,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng miếng SJC giảm tới 6,1 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mở cửa phiên sáng qua.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 6,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151-152 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mở cửa phiên sáng qua.

Người dân xếp hàng dài mua vàng vào sáng ngày 22/10/2025 khi cửa hàng này bán ra cho mỗi người tối đa 10 chỉ vàng thay cho 1 chỉ như những ngày trước.

Nhẫn tròn trơn Phú Quý niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 6,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng trong nước giảm sâu do giá vàng thế giới đêm qua, lúc 21h45 ngày 21/10 (giờ Việt Nam) giảm xuống mức 4.088 USD/ounce, giảm tới 270 USD/ounce.

Người dân vui mừng xếp hàng mua vàng khi giá vàng giảm sâu và cửa hàng bán ra số lượng lớn.

Tại thời điểm 10h30 ngày 22/10/2025, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.118,46 USD/ounce, giảm 223,89 USD/ounce trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 130,89 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này được cho là do áp lực chốt lời từ các nhà dầu tư do nghi ngại về khả năng vàng khó có thể tăng lên cao hơn nữa khiến giá vàng chịu sức ép mạnh. Ngoài ra, chỉ số đồng USD tăng mạnh đã gây thêm áp lực lên giá vàng.

Chỉ sau một ngày, người mua vàng đã lỗ tới hơn 8 triệu đồng do giá vàng giảm cộng với chênh lệch giữa mua và bán ở mức cao.

Loạt tiệm vàng xả hàng, có nơi bán ra tối đa 100 chỉ vàng nhẫn

Trong suốt nhiều ngày qua, khi giá vàng liên tục tăng nóng và lập đỉnh mới, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đều thông báo hết hàng hoặc bán ra nhỏ giọt chỉ từ 1-2 chỉ/ngày. Nhiều cửa hàng vàng còn “đánh úp” khách, không bán ra vào một giờ cố định nào, khiến hàng trăm người xếp hàng chờ đợi cả ngày bên ngoài tiệm vàng chờ đợi để mua từng chỉ vàng.

Tuy nhiên, ngày 22/10, khi giá vàng quay đầu giảm sâu tới 6,1 triệu đồng chỉ sau 1 ngày, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng lớn lại bán ra với số lượng lớn. Thậm chí, có cửa hàng bán ra cho mỗi người tối đa 100 chỉ vàng trong ngày hôm nay.

Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay bán cho mỗi người tối đa 100 chỉ vàng nhẫn của thương hiệu này trong khi sáng hôm qua vẫn báo hết hàng.

“Sáng hôm qua, tôi đi hỏi quanh mấy cửa hàng vàng ở đây còn không bên nào có hàng bán. Vậy mà hôm nay, chỉ sau một ngày, tiệm vàng lại cho mua thoải mái, 100 chỉ cũng có”, bà Hạnh – khách mua vàng cho hay.

Bán chốt lời 7,5 lượng vàng khi giá cao vào tuần trước, anh Hiếu (Hà Nội) hôm nay mang tiền đi mua lại.

“Tuần trước, giá vàng nhẫn cửa hàng bán ra với giá 153 triệu đồng/lượng nhưng trên nhóm đầu tư vàng online, có người trả tôi 162 triệu đồng/lượng nên tôi bán luôn. Hôm nay, tôi đi mua lại 10 lượng, giá có 152 triệu đồng/lượng, lãi 10 triệu đồng/lượng ngon lành”, anh Hiếu nói.

Người xếp hàng mua vàng đông như hội, rất ít người bán ra.

Cũng có trong tay khoảng 20 lượng vàng nhẫn nhưng khi thấy giá vàng giảm sâu, bà Thuý (Hà Nội) cũng đi xếp hàng mua thêm vàng.

“Xuống là cơ hội mua thêm chứ không phải cơ hội bán. May quá tuần trước tôi đi mua suốt mà không lần nào mua được. Nhà tôi nhiều việc nên không chờ đợi cả ngày ở đây để mua được như người ta. Nay thì ra mua thoải mái, giá lại giảm cả 5-6 triệu đồng một lượng, tha hồ mua, vừa rẻ vừa nhiều, xếp hàng 30 phút là mua xong. Họ hẹn 30-35 ngày sau đến lấy vàng”, bà Thuý cho hay.

Phía dành cho khách hàng đến mua vàng có hàng trăm người trong khi lối đi dành cho khách đến bán hầu như không có một ai.

Theo khảo sát của phóng viên, sáng nay, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), hàng trăm người vẫn xếp hàng mua vàng, rất ít người bán. Ai cũng tỏ ra vui mừng vì có thể mua được số lượng nhiều trong một lần, không phải xếp hàng nhiều ngày như trước đó.

Nhiều người cho rằng, giá vàng còn có thể tăng lên cao nên khi cửa hàng điều chỉnh giảm là cơ hội mua vào.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu bán ra cho mỗi người tối đa 10 chỉ vàng nhẫn trong sáng nay, khách hàng thanh toán tiền trước, 20 ngày sau đến nhận vàng. Bảo Tín Mạnh Hải bán cho mỗi khách tối đa 100 chỉ vàng nhẫn và hẹn 30-35 ngày sau đến nhận vàng. Riêng Phú Quý và Doji vẫn thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng SJC.