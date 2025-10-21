Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý III/2025, GDP Việt Nam tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Tính chung 9 tháng đầu năm, nền kinh tế tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong ba tháng qua. Tuy nhiên, lạm phát vẫn nằm trong tầm kiểm soát và thấp hơn mục tiêu 4% của Chính phủ.

Về triển vọng thị trường, theo Bloomberg Intelligence, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm thị trường mới nổi có triển vọng tốt nhất châu Á giai đoạn 2025–2026 nhờ đầu tư công, xuất khẩu điện tử, và nhu cầu tiêu dùng phục hồi.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Yuanta Việt Nam, nhận định: “Thị trường hiện đang chịu tác động tâm lý nhiều hơn thực tế kinh tế. Chu kỳ điều chỉnh là bình thường – điều quan trọng là chọn đúng doanh nghiệp có nền tảng vững.”

Nhiều chuyên gia cho rằng sau giai đoạn “thanh lọc margin”, thị trường có thể tích lũy quanh vùng 1.600 điểm, trước khi khởi động một nhịp hồi trong tháng 11–12 khi dòng tiền thông minh quay lại nhóm ngân hàng, đầu tư công, và bán lẻ.