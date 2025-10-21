Lưu bài viết thành công
Sau chuỗi phiên tăng nóng đầu tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư chao đảo. Nhiều người băn khoăn liệu đây chỉ là nhịp nghỉ cần thiết trong chu kỳ hồi phục, hay là dấu hiệu cho một làn sóng điều chỉnh sâu hơn?
Phiên giao dịch ngày 20/10/2025 sẽ còn được nhắc lại dài lâu. Chỉ trong buổi sáng, VN-Index lao dốc hơn 90 điểm, có lúc mất mốc 1.630 điểm, kéo theo hàng trăm mã giảm sàn. Thanh khoản tăng vọt lên hơn 52.000 tỷ đồng, nhưng dòng tiền bắt đáy gần như tê liệt.
Những cổ phiếu từng “làm mưa làm gió” suốt quý III – như HPG, VHM, SSI, STB – đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Cả nhóm VN30 mất trên 5% giá trị, khiến bảng điện tử đỏ rực từ đầu tới cuối phiên.
“Tôi vừa nạp thêm tiền tuần trước, tưởng sóng cuối năm đang khởi động, giờ lỗ cả trăm triệu. Cảm giác đúng là bị cuốn vào cơn bão,” – anh Lê Trung Hiếu, nhà đầu tư cá nhân ở Hà Nội, chia sẻ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trò đùa à?”, trên các hội nhóm chứng khoán, nhiều nhà đầu tư lo lắng, hoảng loạn.
Theo dữ liệu, sàn HOSE "bốc hơi" hơn 414.000 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 15,6 tỷ USD xuống còn khoảng 7,1 triệu tỷ đồng.
Cách đây chỉ hai tuần, nhiều diễn đàn tài chính còn đầy lời hô “1.800 không xa”, “cuối năm ăn Tết lớn”. Nhưng giờ, những dòng chia sẻ chủ yếu xoay quanh “cắt lỗ”, “cháy margin”, “gồng lãi thành gồng lỗ”.
Theo thống kê của VNDirect, tỷ lệ sử dụng margin toàn hệ thống đạt mức cao nhất trong 12 tháng, và cú rơi 100 điểm khiến nhiều tài khoản bị gọi bổ sung ký quỹ. Đây chính là nguyên nhân khiến áp lực bán lan rộng nhanh chóng.
“Thị trường đang trong trạng thái ‘margin call panic’. Khi một loạt cổ phiếu lớn bị bán ép, tâm lý sợ hãi lan nhanh và tạo hiệu ứng domino,” – Một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm nhận định.
Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước cũng thận trọng. Một số quỹ mở ghi nhận dòng vốn rút ròng trong tuần qua, phản ánh tâm lý dè dặt dù triển vọng kinh tế vĩ mô chưa có dấu hiệu xấu đi.
Theo báo cáo chiến lược công bố sáng 21/10, SSI Research cho rằng đà giảm mạnh hiện tại chủ yếu xuất phát từ tâm lý hoảng loạn và áp lực giải chấp margin, chưa phản ánh yếu tố cơ bản của nền kinh tế. SSI đánh giá đây là nhịp điều chỉnh kỹ thuật, giúp thị trường hạ nhiệt sau chu kỳ tăng nóng.
Mirae Asset Việt Nam nhận định nếu VN-Index giữ được vùng 1.600 điểm và dòng tiền không rút đột ngột, thị trường có thể sớm tạo đáy ngắn hạn trong tháng 10. Các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất, tỷ giá đều ổn định, là điểm tựa tâm lý cho giai đoạn cuối năm.
Trong khi đó, VCSC dự báo vùng dao động sắp tới của chỉ số sẽ nằm trong khoảng 1.600 – 1.750 điểm, với rủi ro cao nhưng cơ hội phục hồi xuất hiện khi kết quả kinh doanh quý III dần công bố.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý III/2025, GDP Việt Nam tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Tính chung 9 tháng đầu năm, nền kinh tế tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.
Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong ba tháng qua. Tuy nhiên, lạm phát vẫn nằm trong tầm kiểm soát và thấp hơn mục tiêu 4% của Chính phủ.
Về triển vọng thị trường, theo Bloomberg Intelligence, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm thị trường mới nổi có triển vọng tốt nhất châu Á giai đoạn 2025–2026 nhờ đầu tư công, xuất khẩu điện tử, và nhu cầu tiêu dùng phục hồi.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Yuanta Việt Nam, nhận định: “Thị trường hiện đang chịu tác động tâm lý nhiều hơn thực tế kinh tế. Chu kỳ điều chỉnh là bình thường – điều quan trọng là chọn đúng doanh nghiệp có nền tảng vững.”
Nhiều chuyên gia cho rằng sau giai đoạn “thanh lọc margin”, thị trường có thể tích lũy quanh vùng 1.600 điểm, trước khi khởi động một nhịp hồi trong tháng 11–12 khi dòng tiền thông minh quay lại nhóm ngân hàng, đầu tư công, và bán lẻ.
Hầu hết các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư nên cẩn trọng ngắn hạn, tin cậy trung và dài hạn
Ngắn hạn (0-6 tháng)
Trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư không nên dốc toàn bộ tài khoản vào chứng khoán. Nên vào chậm và quan sát kĩ các chỉ báo kĩ thuật.
Trung hạn (6-18 tháng)
Nếu nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn ổn và doanh nghiệp công bố lợi nhuận tốt, các chuyên gia cho rằng thị trường có thể hồi phục và hướng tới vùng 1.750-1.800 điểm. Nhóm cổ ngân hàng lớn, tiêu dùng, công nghệ và đầu tư công sẽ là động lực chính.
Dài hạn (2-5 năm)
Việt Nam được xem là điểm sáng trong khu vực: cải cách thị trường, nâng hạng quốc tế, và tăng trưởng xuất khẩu mạnh. Một chuyên gia nhận định:
“Nếu bạn không mua khi thị trường giảm, bạn sẽ không đầu tư được và nếu bạn mua rồi nhưng thiếu doanh nghiệp tốt thì cũng dễ mất.”
Do đó, nhà đầu tư dài hạn nên chọn cổ có nền tảng doanh nghiệp vững, định giá hợp lý và ít bị tác động bởi biến động thanh khoản.
Ngắn hạn: Giảm đòn bẩy, giữ tỷ trọng cổ và tiền mặt cân bằng, chỉ mua khi có tín hiệu xác nhận hồi.
Trung hạn: Đầu tư từng bước vào cổ doanh nghiệp tốt, có dòng tiền, quản trị tốt, đặc biệt trong nhóm ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ.
Dài hạn: Lựa chọn cổ “chất”, quản trị minh bạch, ít nợ, mô hình kinh doanh bền. Hạn chế bắt sóng nhỏ nếu không chuyên.
Cập nhật mới nhất, sau cú rơi ngày 20/10, phiên giao dịch 21/10/2025, VN-Index tăng tới 27 điểm, đạt 1.663 điểm, phục hồi mạnh sau phiên giảm kỷ lục, nhờ lực mua ròng 2.400 tỷ đồng từ nhà đầu tư nước ngoài, cao nhất 3 năm. VN30 tăng 45 điểm, lên 1.916 điểm. Sàn TP HCM ghi nhận 210 cổ phiếu tăng, 11 mã trần, trong khi 133 mã giảm.
