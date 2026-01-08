Giá vàng hôm nay mới nhất (8/1) quay đầu giảm: Nhà vàng bán không giới hạn, người mua bất ngờ vắng vẻ

Giá vàng hôm nay 8/1, quay đầu giảm

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 8/1, nhu cầu mua vàng bất ngờ giảm so với những ngày trước đó khi giá vàng hôm nay với nhẫn đảo chiều giảm. Dòng người xếp hàng đã không còn dài và vây kín cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hôm nay cửa hàng bán ra số lượng không giới hạn, tuy nhiên, sẽ hẹn khách đến nhận vàng vào ngày 20/1. Đối với khách hàng mua dưới 5 chỉ vàng nhẫn sẽ được nhận ngay sản phẩm sau khi thanh toán.

Số lượng người đến mua vàng không còn đông như những ngày gần đây. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 8/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 156,1 - 158,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 156,1 - 158,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 156,1 - 158,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng không còn đông đúc dù cửa hàng bán ra không giới hạn. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 phút ngày 8/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.425 USD/ounce, giảm mạnh 21 USD/ounce so với chốt phiên cuối tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank vẫn lạc quan về vàng, nhưng ông cũng cảnh báo về những rủi ro ngắn hạn trên thị trường, đặc biệt là khi các quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư của mình.

Ông Hansen cảnh báo rằng mức tăng gần 67% của vàng khiến kim loại này trở thành những mục tiêu tái cân bằng quan trọng.

“Sau một năm 2025 tăng mạnh đối với vàng và những đợt tăng giá tiếp theo vào đầu năm 2026, các quỹ theo dõi chỉ số cần phải giảm bớt tỷ trọng đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng vượt trội gần đây và phân bổ lại vào các lĩnh vực yếu hơn hoặc có tỷ trọng thấp hơn. Các dòng vốn này không nhạy cảm với giá cả và mang tính kỹ thuật, nhưng chúng vẫn có thể tác động đáng kể đến tính thanh khoản và diễn biến giá trong ngắn hạn”, ông Hansen nói.

Trích dẫn dữ liệu từ ngân hàng Goldman Sachs, ông Hansen cho biết thị trường vàng có thể chứng kiến ​​doanh thu bán vàng đạt 5,5 tỷ USD và doanh thu bán bạc đạt 5 tỷ USD.

"Điều này làm nổi bật rủi ro biến động ngắn hạn trong giai đoạn tái cân bằng, ngay cả khi bất kỳ sự suy yếu nào có nhiều khả năng là do dòng vốn kỹ thuật hơn là do sự xấu đi của các yếu tố cơ bản rộng hơn", ông Hansen nhận định.

Còn theo Reuters, giá vàng tiếp tục giảm khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá kéo dài nhiều tháng đưa kim loại quý này phá vỡ nhiều kỷ lục. Cùng với đó, đồng USD mạnh hơn một chút làm tăng thêm áp lực cho giá vàng.

"Xu hướng chính vẫn tích cực, nhưng trong ngắn hạn, một số nhà đầu tư đang chốt lời sau đợt tăng giá mạnh trong vài tháng qua. Hơn nữa, đồng USD đã phục hồi nhẹ, điều này phần nào làm giảm nhu cầu mua vàng", ông Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích bên ngoài tại tập đoàn ngân hàng Swissquote cho biết.

Đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần, khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.