Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, thị trường tự do vượt 135 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng hơn 4 triệu đồng/lượng

Sáng 3-9, ngay khi mở cửa giao dịch sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã đẩy giá vàng miếng SJC lên mốc cao mới, 131,9 triệu đồng/lượng mua vào, 133,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới hơn 4 triệu đồng mỗi lượng so với trước kỳ nghỉ.

Các công ty vàng khác như PNJ, DOJI cùng một số ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục mới.

Dù vậy, đây vẫn chưa phải là mốc cao nhất của giá vàng trên thị trường. Cùng thời điểm, một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá vàng SJC lên tới 134,5 triệu đồng/lượng mua vào, 135,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cũng trong xu hướng lập mốc đỉnh mới, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết mua vào 125,1 triệu đồng/lượng và 127,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng sốc vào sáng nay

Giá vàng thế giới tăng sốc

Thị trường vàng trong nước tiếp tục "dậy sóng" vì giá theo đà tăng sốc của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng ghi nhận mức tăng dựng đứng lên mốc 3.537 USD/ounce, tới khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước.

Đáng chú ý, kim loại quý trên sàn quốc tế đã bỏ xa mốc đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng lập vào hồi tháng 4. Đây cũng là mốc cao nhất của giá vàng thế giới trong lịch sử, gây ngỡ ngàng cho nhiều nhà đầu tư.

Kim loại quý trên sàn quốc tế tăng sốc bất chấp đồng USD phục hồi. Chỉ số đồng USD (DXY) sáng nay tăng mạnh lên 98,4 điểm.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu kênh trú ẩn an toàn gia tăng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa bối cảnh thị trường tài chính biến động. Những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và triển vọng cắt giảm lãi suất đã đẩy giá kim loại quý này lên cao mức khó tín.

Với diễn biến bất ngờ trên, cả giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử. Hiện kim loại quý quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại vào khoảng 112,8 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC vượt 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian qua.

Giá vàng thế giới cũng lên mức khó tin, gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư