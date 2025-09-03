Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đem loài gây hại đi ngâm rượu, giá tăng “đột biến” hơn 1 triệu/kg

Từ một loài gặm nhấm bị coi như “kẻ thù nhà nông”, sinh vật này bỗng được săn lùng ráo riết với mức giá cao ngất ngưởng.

Từ loài “phá hoại” đến “thần tài”

Loài động vật có bộ lông mềm mại này là chuột zokor Trung Quốc (tên khoa học: Eospalax fontanierii), thuộc loài gặm nhấm. Chúng phân bố chủ yếu ở miền Bắc nước này. Trước đây, chúng là loài gây hại ở các vùng sản xuất nông nghiệp và những vùng chăn thả gia súc.

Đem loài gây hại đi ngâm rượu, giá tăng “đột biến” hơn 1 triệu/kg - 1

Nông dân Trung Quốc từng áp dụng rất nhiều biện pháp để hạn chế loài này sinh sôi, tuy nhiên, chúng có khả năng sinh sản mạnh mẽ nên rất khó để kiểm soát hoàn toàn.

Tuy nhiên, kể từ khi công dụng đặc biệt của chuột zokor Trung Quốc được phát hiện, chúng từ vị trí của “loài ăn hại” đã trở thành “thần tài” trong mắt nhiều người.

Đem loài gây hại đi ngâm rượu, giá tăng “đột biến” hơn 1 triệu/kg - 2

Tại xứ Trung, xương hổ ngâm rượu là một loại dược liệu nổi tiếng. Tuy nhiên, do số lượng hổ ngày càng khan hiếm, việc sử dụng xương hổ không còn phù hợp. Sau đó, người ta phát hiện ra xương của chuột zokor Trung Quốc có thể dùng để ngâm rượu thay cho xương hổ. 

Đem loài gây hại đi ngâm rượu, giá tăng “đột biến” hơn 1 triệu/kg - 3

Hiện tại, xương của loài gặm nhấm này được đặt một cái tên rất mỹ miều là “trại long cốt”. Giá của loại xương này cũng trở nên vô cùng đắt đỏ, lên đến 600 NDT/kg đối với loại đã sấy khô, tương đương hơn 2,1 triệu đồng/kg.

Nhiều nông dân thay vì xua đuổi chuột zokor Trung Quốc như trước kia, nay lại đổ xô đi săn lùng chúng. Được biết, những “thợ săn” chuyên nghiệp có thể kiếm từ 70.000 - 80.000 NDT (252 - 288 triệu đồng)/năm chỉ nhờ loài gặm nhấm này.

Việc săn bắt chúng cũng khá dễ, bởi loài chuột zokor Trung Quốc thường sống trong hang nên thị lực khá kém. 

Theo Hương Nguyễn (Theo sohu) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/09/2025 13:48 PM (GMT+7)
