Con trai “đốt” trăm triệu tiền tiết kiệm của bố để thưởng streamer

107 triệu đồng “bốc hơi” cho streamer và nỗi khổ của người làm bố

Tại Hà Nam (Trung Quốc) hiện đang xôn xao vụ việc một cậu bé 16 tuổi tiêu sạch tiền tiết kiệm trong suốt 3 năm của bố mình để tặng cho streamer. Điều đáng nói, đây là những streamer làm nội dung không lành mạnh trên mạng xã hội.

Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, cứ đến 10 giờ tối, Tiểu Minh (đã thay tên), nhân vật chính trong vụ việc này thường xuyên nạp tiền vào tài khoản trên các nền tảng video không lành mạnh.

Tiểu Minh cho biết cậu cảm thấy như bị nghiện. Các streamer mang lại rất nhiều giá trị về mặt cảm xúc và việc bo tiền cho họ khiến cậu cảm thấy vui. Lịch sử “thưởng tiền” của Tiểu Minh chủ yếu diễn ra trước tháng 6 năm nay, khi cậu chưa đủ 16 tuổi.

Người bố suy sụp khi tài khoản chỉ còn lại hơn 1 triệu đồng

Bố của Tiểu Minh khẳng định đã tiết kiệm được hơn 30.000 NDT (hơn 107 triệu đồng) sau ba năm sống tằn tiện, nhưng cuối cùng lại bị con trai tiêu một cách lãng phí. Ban đầu, anh vốn định dùng số tiền này để đóng học phí cho con.

Được biết, Tiểu Minh đã chi 22.147 NDT (79,2 triệu đồng) để thưởng tiền cho các streamer. Số tiền còn lại dùng để mua sắm trên các nền tảng xem streamer. Khi thấy số dư trong tài khoản chỉ còn 300 NDT (hơn 1 triệu đồng), người bố đã vô cùng suy sụp.

Phía luật sư cho biết, đối với hành vi "thưởng tiền" này, nếu diễn ra trước 16 tuổi, cha mẹ có thể yêu cầu thu hồi lại tiền thay cho con. Tuy nhiên, nếu hành vi tiêu dùng này diễn ra sau khi trẻ đủ 16 tuổi, số tiền này có thể không được hoàn lại.