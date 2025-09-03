Chi gần 60 triệu mua bồn cầu xịn, sau 2 năm phát hiện bị tráo hàng “rẻ tiền”

Bồn cầu cao cấp bị tráo: Sự cố hay cú lừa?

Hai năm trước, vào tháng 12/2023, cô Fu đến từ Chư Kỵ, Thiệu Hưng (Trung Quốc) đã mua hai chiếc bồn cầu cao cấp tại cửa hàng TOTO ở Chư Kỵ với mức giá 16.000 NDT (57,2 triệu đồng). Bồn cầu đã được lắp đặt vào tháng 1 năm nay.

Gần đây, khi một người bạn cùng khu phố muốn hỏi loại bồn cầu tương tự của cô Fu để lắp đặt, cô đã gửi hóa đơn cho người bạn đó kèm theo ảnh chụp thực tế của bồn cầu.

Mã sản phẩm trên hóa đơn là 7G310 (Ảnh: Golden Eyes)

Người bạn này sau đó phát hiện mẫu bồn cầu nhà cô Fu đang dùng khác với mẫu trên hóa đơn. Mã sản phẩm trên hóa đơn là 7G310, trong khi hai chiếc bồn cầu được lắp đặt tại nhà cô Fu có dán nhãn ghi mã sản phẩm là 7H110.

Mã sản phẩm trên bồn cầu được lắp ở nhà cô Fu là 7H110 (Ảnh: Golden Eyes)

Theo cô Fu chia sẻ, mẫu bồn cầu được lắp rẻ hơn mẫu mua thực tế khá nhiều. Hiện tại, trên gian hàng trực tuyến chính hãng của TOTO trên Tmall, giá cho mẫu 7H110 là 6.598 NDT (23,5 triệu đồng), còn mẫu 7G310 là 7.999 NDT (28,6 triệu đồng). Chức năng của hai mẫu không khác nhau nhiều, tuy nhiên mức giá có sự chênh lệch rõ rệt.

Khi phóng viên liên hệ với chủ cửa hàng TOTO nơi cô Fu đã mua hàng, người này cho biết do lúc đó sản phẩm hết hàng nên đã tìm và gửi một mẫu khác cùng kiểu dáng. Tuy nhiên, người này không nhớ đã nói với cô Fu vào thời điểm đó hay chưa.

Cửa hàng nơi cô Fu mua sắm 2 năm trước (Ảnh: Golden Eyes)

Chủ cửa hàng cho biết khi nhập hàng vào 2 năm trước, giá của chiếc bồn cầu được gửi đến cho cô Fu lúc đó (7H110) cao hơn giá trị của mẫu cô chọn mua (7G310). Song do giá cả biến động liên tục nên bây giờ, giá bán trực tuyến của mẫu 7H110 lại rẻ hơn. Chủ cửa hàng cũng khẳng định họ có giữ hóa đơn nhập hàng.

Cô Fu bức xúc và yêu cầu cửa hàng hoàn tiền (Ảnh: Golden Eyes)

Vào thời điểm đó, chủ cửa hàng dự định sẽ đổi hàng cho cô Fu trong vòng 1 tuần. Mức giá chênh lệch nếu so với giá bán trực tuyến trên một sàn thương mại điện tử khác là khoảng 1.000 NDT (3,5 triệu đồng), họ sẽ bù cho cô khoản chênh lệch này.

Về phía cô Fu, cô không đồng ý đề nghị này. Cô yêu cầu cửa hàng hoàn tiền gấp 3 cho chiếc bồn cầu vì hành vi của họ là gian lận trong kinh doanh. Phía cửa hàng không hề trao đổi với cô khi đến giao hàng và lắp đặt. Hiện tại, cả hai bên đang thảo luận riêng để có phương án giải quyết thỏa đáng nhất.