Giá vàng tăng không tưởng, người từng đổi vàng sang đất nhận cái kết bất ngờ

Đổi vàng sang đất nhận cái kết bất ngờ

Thời gian gần đây, giá vàng liên tục lập đỉnh mới cao nhất mọi thời đại. Tính đến 9 giờ sáng ngày 1/9/2025, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,6-130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao nhất lịch sử. Vàng nhẫn cũng được các đơn vị niêm yết với giá từ 122-126 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Giá vàng tăng không tưởng trở thành tâm điểm bàn luận của nhiều người trên các diễn đàn mạng xã hội. Không ít người tỏ ra tiếc nuối vì trước đây từng mang vàng đổi lấy các tài sản khác.

Chia sẻ trong diễn đàn về đầu tư vàng, anh Đào Tuấn, trú tại TP Hồ Chí Minh cho biết, gia đình anh từng đổi 25 lượng vàng SJC lấy 1 miếng đất 200m2 tại khu vực Long Thành (Đồng Nai) vào năm 2016.

Nhiều người tiếc nuối khi giá vàng liên tục tăng không tưởng. (Ảnh minh hoạ)

“Lúc đó, vàng có giá 36 triệu đồng/lượng, tương đương giá 900 triệu đồng cho miếng đất ấy. Tôi chọn bán vàng mua mảnh đất nền đó vì nghe đâu gần sân bay nên sẽ lên giá. Hy vọng đất tăng hơn vàng. Ai ngờ dính tới giờ luôn trong khi đang rất cần tiền mặt làm công chuyện”, anh Tuấn chia sẻ.

Bây giờ, vàng 130,6 triệu đồng/lượng nhưng mảnh đất anh Tuấn mua cách đây 9 năm vẫn không bán được. Nhìn giá vàng tăng mà đau lòng.

Ngẫm lại, anh Tuấn thấy giá vàng và giá đất đều tăng giá nhưng do anh đổi vàng sang đất sai thời điểm nên thành ra lỗ ngược tới gần 4 lần. Chưa kể, khi có việc cần tiền mặt thì vàng lại dễ thanh khoản hơn.

“Sau này mình đã nghiên cứu thật kỹ trước khi đổi vàng sang các tài khoản khác và thận trọng hơn”, anh Tuấn chia sẻ.

Chỉ trong vài năm, giá vàng đã tăng gấp 3 lần trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Có nên đổi vàng sang đất?

Bài viết của anh Tuấn đã thu hút hàng trăm người bình luận, chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc từng đổi vàng sang đất. Hầu hết nhiều người cho biết, giá vàng tăng quá nhanh chỉ trong thời gian ngắn và tăng nhanh hơn cả bất động sản mà họ đang sở hữu.

Tương tự như trường hợp của anh Tuấn, tài khoản tên Pe TwiSt cho biết, năm 2020 nhà chị bán 80 lượng vàng với giá 46 triệu đồng/lượng để mua nhà. Đến hiện tại, với 80 lượng vàng có thể mua được 2 căn nhà đó.

“Cuối năm 2019 mình bán 35 cây vàng được 1,4 tỷ đồng để mua nhà. Giờ căn nhà được 1,8 tỷ đồng còn 35 cây vàng tính ra gần 4 tỷ”, tài khoản Trần Hoàng bình luận.

Từ đầu năm 2021 đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 72 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tài khoản Vy En cũng cho biết, năm 2021 chị mua căn chung cư giá 1,7 tỷ đồng, tương đương 30 lượng vàng. Bây giờ 30 lượng vàng tư nhân bán nhanh cũng được 3,2 tỷ đồng nhưng căn chung cư của chị chỉ được 2,3 tỷ đồng.

“Đó là câu chuyện của năm 2021 còn bây giờ thì vàng tư nhân đã hết hot và sẽ không có con sóng ấy nữa nên em lại bán vàng để mua bất động sản”, tài khoản Vy En cho hay.

Ngược lại, tài khoản Hà Nguyễn cho biết, tháng 4/2025 chị cũng chuyển 5 lượng vàng để vay ngân hàng mua mảnh đất 2,9 tỷ đồng và xây nhà. Đến hiện tại, sau 4 tháng, lô đất sát bên cạnh đã lên giá 3,5 tỷ đồng.

“Nghĩ lại vẫn thấy may vì mình quyết định sớm không thì lại chậm chân mất. Nói chung là hên xui”, tài khoản Hà Nguyễn bình luận.

Nhiều người cho rằng, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, hãy phân bổ tiền vào các khoản đầu tư khác nhau.

Nói về vấn đề đầu tư vàng hay đất, tài khoản Ka Nguyễn cho rằng, không thể xác định được đầu tư vàng hay bất động sản, cái nào có lãi hơn. May mắn thì có lô đất sẽ tăng 5-7 lần, thậm chí là 10 lần trong 10 năm. Tuy nhiên, không may mắn thì mua phải mảnh đất thanh khoản thấp, không có lãi thậm chí là lỗ.

“Vậy nên người ta mới khuyên không nên bỏ trứng vào 1 giỏ. Nên vừa giữ vàng vừa giữ đất. Cái này rủi ro thì có cái kia gỡ lại. Nếu không thông thạo đất thì cứ giữ vàng cho nhẹ đầu”, tài khoản Ka Nguyễn nhấn mạnh.

Đồng tình, tài khoản Phạm Hạnh cho rằng, người không nhạy bén, không tinh khôn, không chịu được rủi ro, ngại thay đổi thì tốt nhất là tích vàng.

“Bất động sản là đầu tư tấn công, tăng trưởng sinh lời lớn nhưng chỉ phù hợp với người có thông tin, có óc phân tích quan sát, hiểu về vĩ mô và có vốn lớn. Bất động sản không dành cho số đông”, tài khoản Phạm Hạnh nhấn mạnh.