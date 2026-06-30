Giá vàng miếng giảm 2 triệu đồng

Sáng 30/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 143 - 146 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua bán vẫn là 3 triệu đồng.

Nhẫn trơn cũng được SJC hạ 2 triệu đồng, còn 142,9 - 145,9 triệu đồng mỗi lượng. PNJ, DOJI cùng giao dịch mặt hàng này quanh 143 - 146 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu có cùng giá bán ra nhưng mua vào nhẫn trơn thấp hơn 2 thương hiệu trên 500.000 đồng, niêm yết tại 142,5 - 146 triệu.

Vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá quốc tế. Tính từ hôm qua đến sáng nay, mỗi ounce vàng thế giới đã giảm tổng cộng hơn 100 USD, hiện còn 3.959 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, kim loại quý này trên thị trường quốc tế tương đương 126 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá trong nước chênh 20 triệu đồng so với quốc tế, tăng mạnh so với mức "vênh" khoảng 10-15 triệu đồng trong đầu tháng này.

Thị trường đi xuống khi quan hệ Mỹ - Iran căng thẳng trở lại vài ngày qua, kéo giá dầu đi lên, đồng thời làm dấy lên lo ngại lạm phát và tăng lãi suất. Trong môi trường này, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn không trả lãi định kỳ.

Bên cạnh đó, Dollar Index - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD - đang trên đà ghi nhận tháng tăng mạnh nhất gần một năm. Việc này khiến vàng đắt đỏ hơn với người mua ngoài Mỹ.

Giá bạc miếng, bạc thỏi hôm nay đi ngang so với hôm qua. Phú Quý, DOJI và Ancarat cùng niêm yết kim loại này tại 2,17 - 2,25 triệu đồng một lượng, tương đương 58,2 - 60 triệu một kg.