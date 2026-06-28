Theo Christensen, chuyên gia phân tích cao cấp tại sàn giao dịch Kitco, thị trường trái phiếu đã tạo ra một trở ngại đáng kể cho thị trường vàng khi nỗi lo lạm phát đẩy lợi suất lên cao trong những tuần gần đây, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời này.

Mặc dù lợi suất trái phiếu đã bắt đầu giảm, nhưng thay đổi này trên thị trường trái phiếu kho bạc vẫn sẽ không hỗ trợ nhiều cho giá vàng trong nửa cuối năm.

Giá vàng có thể gặp khó trong nửa cuối 2026 (ảnh minh họa).

Trong báo cáo hàng hóa giữa năm, Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, đã nhắc lại quan điểm bi quan của mình về vàng , lưu ý rằng trong quý đầu tiên, kim loại quý này đã đạt mức định giá cao nhất so với trái phiếu kho bạc trong gần 40 năm.

Ông nói thêm rằng, ở mức giá hiện tại, nếu đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán bắt đầu chậm lại, trái phiếu Mỹ có thể trở thành một tài sản trú ẩn an toàn rẻ hơn và hấp dẫn hơn vàng .

"Chỉ số trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm mạnh so với chỉ số S&P 500 kể từ năm 2021 do đợt bơm tiền lớn nhất trong lịch sử. Liệu trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn đạt mức lợi suất khoảng 5,20% vào tháng 5 – mức cao nhất kể từ năm 2007 – có tiếp tục giảm so với cổ phiếu hay không, hay đợt giảm mạnh này đánh dấu sự kết thúc? Chúng tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai, đặc biệt là do vẫn còn nhiều dư địa để đảo chiều", Mike McGlone nói.

Theo Mike McGlone, vàng đã đạt được lợi nhuận vượt trội vào năm 2025 – năm tốt nhất kể từ năm 1979 – nhưng dường như xu hướng hiện tại đã chuyển sang cổ phiếu, điều này có thể là một tình huống bất lợi cho vàng. Cổ phiếu tăng giá có thể đồng nghĩa với lãi suất cao hơn và cạnh tranh gay gắt hơn. Nếu cổ phiếu giảm giá, trái phiếu kho bạc Mỹ có thể thắng thế.

Mike McGlone chỉ ra rằng mối quan hệ giữa vàng và trái phiếu kho bạc dường như đang đạt đến một bước ngoặt khác. Ông giải thích rằng sự khởi đầu của đại dịch COVID-19 toàn cầu là tín hiệu mua ban đầu đối với vàng so với trái phiếu, nhưng nói thêm rằng việc Cục Dự trữ Liên bang tập trung vào lạm phát có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng kéo dài sáu năm này.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6, nhưng các dự báo kinh tế cập nhật của họ lại cho thấy sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất vào cuối năm. Đồng thời, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh trọng tâm vào sự ổn định giá cả.

Vàng có vẻ dễ bị tổn thương vào năm 2026 nếu chính sách thắt chặt tiền tệ và lợi suất thực tăng cao trở thành xu hướng kinh tế vĩ mô chủ đạo. Kim loại này đã ghi nhận lợi nhuận âm trong 7 năm trong số 26 năm qua, và 6 trong số đó bị chi phối bởi chính sách thắt chặt và lợi suất thực cao hơn. Trong năm thứ 7, không có xu hướng rõ rệt nào nổi lên. Ngược lại, vàng đã tăng trong mỗi năm trong số 5 năm khi chính sách phi đô la hóa hoặc đa dạng hóa dự trữ dẫn đầu, với năm 2025 mang lại lợi nhuận cao nhất (hơn 60%) trong 26 năm qua, McGlone cho biết.

Ông McGlone cho rằng, khi giá vàng có vẻ dễ bị tổn thương, giá bạc cũng sẽ bị kéo xuống thấp hơn, ngay cả khi các yếu tố cơ bản vững chắc và nhu cầu công nghiệp hỗ trợ giá cao hơn. Giá bạc hiện đang bị định giá thấp hơn 18% so với giá trị thực tế, xét đến sự mạnh mẽ của ngành sản xuất.

Ngay cả khi nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và nguồn cung vàng khan hiếm, bạc khó có thể tránh khỏi lực hút giảm giá của vàng, điều này khiến các yếu tố kinh tế trở thành rào cản chính đối với sự phục hồi bền vững, Mike McGlone nhận định.