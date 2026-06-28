Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới bán gần 60 tấn trong nửa năm

Trong báo cáo mới công bố, SPDR cho biết vừa bán thêm 15 tấn vàng trong tuần này, nâng khối lượng xả hàng nửa đầu năm lên 58 tấn. Quỹ đều đặn bán ra 4-5 tấn mỗi ngày trong bối cảnh thị trường kim loại quý thế giới kém tích cực.

SPDR đang nắm 1.007 tấn vàng, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. So với khi giá thế giới lập đỉnh hồi cuối tháng 1, quỹ đã bán tổng cộng 80 tấn.

Khối lượng sở hữu và thị giá lao dốc khiến giá trị tài sản của quỹ còn chưa đầy 130 tỷ USD, giảm mạnh so với mức kỷ lục 189 tỷ USD được thiết lập đầu năm nay.

SPDT là quỹ ETF vàng đầu tiên được giao dịch tại Mỹ, đồng thời có quy mô tài sản lớn nhất toàn cầu. Quỹ không trực tiếp quyết định giá vàng, nhưng mỗi giao dịch được xem như thước đo quan trọng về khẩu vị của nhà đầu tư quốc tế đối với kim loại quý.

Xu hướng mua bán của SPDR là tín hiệu sớm về tâm lý thị trường, đặc biệt trong các chu kỳ tăng giảm mạnh. Điển hình như hồi tháng 1, quỹ mua ròng hơn 20 tấn vàng. Đây cũng là giai đoạn giá thế giới bứt tốc, liên tục thiết lập các kỷ lục mới và chạm 5.626 USD một ounce vào ngày 29/1.

Sau đó, SPDR giảm dần sở hữu trong bối cảnh giá vàng trượt dốc nhanh chóng. Tuần qua, giá thế giới lần đầu thủng mốc 4.000 USD kể từ đầu năm do giá USD tăng và nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất sớm nhất vào tháng 9, gây áp lực lớn lên kim loại quý.

Người dân chọn vàng tại một tiệm vàng ở TP HCM, tháng 2/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng hiện ở mức 4.090 USD một ounce. So với đỉnh lịch sử, mỗi ounce đã mất hơn 1.500 USD, tức khoảng 27%.

SPDR không bình luận về giá vàng, trong khi nhiều tổ chức khác đã đồng loạt điều chỉnh dự báo về triển vọng ngắn hạn. Nhóm phân tích của Ngân hàng ING (Hà Lan) hạ dự báo giá năm nay về trung bình 4.300 USD trong quý III và 4.600 USD trong quý IV, lần lượt thấp hơn mức 4.850 USD và 5.000 USD đưa ra trước đó.

Theo Kitco News, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Citigroup cũng hạ mục tiêu giá vàng trong ba tháng từ 4.300 USD xuống 4.000 USD. Nhóm này cho rằng vàng đang đối mặt nhiều áp lực như lợi suất thực ổn định trở lại và đồng USD mạnh hơn trong ngắn hạn. Các nhà phân tích cũng lưu ý nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền chảy vào các quỹ ETF vàng chậm lại, khiến kim loại quý mất bớt động lực tăng.

Dù vậy, dự báo dài hạn của Citigroup chưa thay đổi. Nhóm này vẫn đặt mục tiêu giá vàng trong 6-12 tháng ở mức 4.500 USD một ounce, với điều kiện Fed chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng.