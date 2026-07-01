David Beckham kiếm bộn tiền nhờ 'thời gian nghỉ uống nước' ở World Cup

Tờ Mail tiết lộ, cựu đội trưởng đội tuyển Anh đang trên đà kiếm được 19 triệu bảng Anh từ hàng loạt chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, trong suốt giải đấu kéo dài 40 ngày tại Mỹ. Và những giờ nghỉ giải lao để bổ sung nước đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Tại World Cup 2026, trọng tài sẽ dừng trận đấu đúng phút 22 của mỗi hiệp. Mỗi quãng nghỉ này, cầu thủ hai đội được rời sân để uống nước trong 3 phút (hydration breaks). Quy định mới áp dụng tại toàn bộ 104 trận đấu, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nhiệt độ là một chủ đề gây nhiều tranh cãi tại giải đấu đang diễn ra ở Bắc Mỹ.

Cựu danh thủ Daivd Beckham ở tuổi 51.

Quy định này có thể khiến nhiều người hâm mộ không đồng tình song lại mang đến lợi ích cho một số người, trong đó có cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham.

Trong mỗi trận đấu, khi Fox chuyển sang quảng cáo ở giờ nghỉ giữa hai hiệp hoặc một trong hai lần hydration breaks, Beckham có thể xuất hiện với ba đoạn quảng cáo khác nhau. Tại trận đấu giữa Scotland và Brazil hôm 25/6 (giờ Hà Nội), các quảng cáo có hình ảnh Beckham đã được phát sóng trong chương trình trước trận đấu, cả hai giờ nghỉ giải lao và giờ nghỉ giữa hiệp.

David Beckham đã trở nên quen thuộc với khán giả Mỹ khi xuất hiện trong hàng loạt quảng cáo chủ đề World Cup của các thương hiệu nổi tiếng như Pepsi, McDonald's, Lay's crisps, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon và Adidas.

Giáo sư Patrick Rishe, giám đốc kinh doanh thể thao tại Đại học Washington, đánh giá Beckham là một trong số ít những ngôi sao thể thao quốc tế có thể thu hút nhiều thương hiệu đa dạng và gọi cựu danh thủ là "một biểu tượng tiếp thị toàn cầu".

"Anh ấy kiếm được khoảng 25 triệu đô la chỉ từ các quảng cáo World Cup. Điều đó cho thấy anh ấy là một ngôi sao toàn cầu, có khả năng tiếp thị và sức hút phổ quát", ông Patrick Rishe cho hay.

Tên tuổi của David Beckham cũng gắn liền với đời sống giải trí toàn cầu kể từ khi kết hôn với Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls.

Manchester Evening News nhận định không có cựu cầu thủ nào đạt mức độ phủ sóng quảng cáo tương đương Beckham. Còn The Telegraph cho rằng điều này là minh chứng cho sức ảnh hưởng mà Beckham đã gây dựng tại Mỹ, từ khi gia nhập LA Galaxy năm 2007. Dù "treo giầy" từ năm 2013, Beckham hiện vẫn được xem là một trong những cầu thủ bóng đá thành công bậc nhất trên thương trường.

Giữa tháng 5, David Beckham trở thành người đầu tiên trong nhóm VĐV, cựu VĐV Anh quốc sở hữu khối tài sản vượt mốc một tỷ bảng, theo danh sách người giàu Sunday Times 2026. Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản ròng của gia đình Beckham lên tới 1,185 tỷ bảng.

Siêu sao người Anh sở hữu danh mục đầu tư đa dạng, tạo ra nguồn thu lớn mỗi năm. Một trong những tài sản nổi bật là CLB Inter Miami - đội bóng thuộc giải MLS nơi Lionel Messi đang thi đấu. Dự án bất động sản quy mô lớn quanh sân nhà của Inter Miami cũng mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho cựu danh thủ Anh.

Phần lớn các hợp đồng quảng cáo của ngôi sao này là quan hệ hợp tác dài hạn, trong đó nổi bật như hợp đồng trọn đời với Adidas, được ký lần đầu vào năm 2003, ước tính trị giá 115 triệu bảng Anh.

Trong thời gian thi đấu, Beckham đạt đỉnh cao cùng Manchester United với 6 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Sau đó, cầu thủ này chuyển sang khoác áo Real Madrid trong kỷ nguyên đầu tiên của dải ngân hà Galaticos. Beckham đã tham gia các kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006 trước khi chuyển đến LA Galaxy năm 2007.

David Beckham bên vợ cùng hai con trai Romeo, Cruz và con gái út Harper. Gần hai năm qua, cậu cả Brooklyn luôn vắng mặt trong mọi sự kiện gia đình nhà Becks.

Hôm 12/6, Beckham vừa được vinh danh với ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, ghi nhận những đóng góp giúp bóng đá trở nên phổ biến hơn tại Mỹ. Năm ngoái, Becks được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho thể thao và hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, niềm vui của gia đình Becks không trọn vẹn khi mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả - Brooklyn Beckham - mãi chưa có dấu hiệu hóa giải.