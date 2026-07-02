Giá xăng dầu quay đầu giảm, E10 hạ gần 1.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (2/7).

Theo đó, giá bán xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít.

Giá xăng E10 giảm 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng vào hôm nay đã đảo chiều giảm sau khi tăng vào kỳ điều hành 30/6.

Kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhưng trích lập Quỹ ở mức 200 đồng/lít với xăng sinh học và dầu diesel, 400 đồng/kg dầu mazut.

Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Tại kỳ điều hành 30/6, giá xăng E5 tăng 1.426 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 tăng 1.287 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giữ nguyên ở mức 21.886 đồng/lít. Còn giá dầu mazut cũng đứng im ở mức 15.030 đồng/kg.

Liên quan đến xăng dầu, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian miễn thuế MFN, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT với xăng dầu đến ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, xăng E5 8% và xăng E10 7%.

Nghị quyết 34 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.