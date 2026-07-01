Giá vàng hôm nay 1/7: Tiếp tục đi xuống

Sự sụt giảm của giá vàng xuất phát chủ yếu từ đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.

Nhiều người đã tập trung vốn vào cổ phiếu, khiến dòng tiền chảy vào vàng bị hạn chế. Các nhà giao dịch lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ lâu hơn dự kiến.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Điều này đã đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,4%, đồng thời sự phục hồi của giá dầu làm tăng áp lực lạm phát, khiến nhà đầu tư ưu tiên vốn cho kênh lãi suất hơn là vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.010 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng vàng vẫn có khả năng giảm thêm trước khi bước vào chu kỳ tăng mới. Sau khi mất gần 10% chỉ trong một tuần, thị trường đang xuất hiện lực mua bắt đáy, song đồng USD vẫn còn duy trì sức mạnh, hạn chế dòng tiền đầu cơ vào kim loại quý.

Giá vàng được dự báo có thể lùi về vùng 3.700-3.800 USD/ounce, tạo cơ hội mua hấp dẫn. Xu hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về bên bán khi giá đang nằm dưới các đường trung bình động dài hạn. Vùng 4.000 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, nơi lực mua và lực bán sẽ cạnh tranh quyết liệt.