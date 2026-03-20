Giá vàng lao dốc, người dân Hà Nội đổ xô xếp hàng 'bắt đáy'

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên tối 19/3, có thời điểm xuống dưới 2.200 USD/ounce. Dự báo giá trong nước sẽ điều chỉnh mạnh, nhiều người tranh thủ “bắt đáy”, đi mua vàng ngay khi thị trường mở cửa.

Ghi nhận tại thị trường Hà Nội, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ sớm tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông. Đến khoảng 9h, lượng người tăng nhanh, nhiều người phải xếp hàng dài trên vỉa hè. Một số cửa hàng dừng nhận thêm khách ngay sau khi mở cửa.

Nhiều người cho biết họ tranh thủ mua khi giá vàng giảm. Một số người chọn cách mua từng ít để tích lũy. Tâm lý chung là mua khi giá giảm và chờ giá tăng trở lại.

Nhiều cửa hàng vàng đã nới lỏng quy định bán ra so với giai đoạn giá tăng nóng trước đó. Nếu như trước đây, khách hàng thường bị giới hạn mua mỗi lần chỉ 1 chỉ hoặc phải chờ vài ngày mới được giao dịch tiếp thì hiện các doanh nghiệp cho phép mua với số lượng lớn hơn. Tuy nhiên, phần lớn khách vẫn phải nhận vàng theo lịch hẹn.

Chị Hương (45 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho hay chị theo dõi giá vàng khá thường xuyên và chủ yếu chọn thời điểm thị trường điều chỉnh để mua vào.

“Thấy giá giảm mạnh nên tôi đi mua ngay. Tôi không đầu cơ, chỉ mua tích lũy từng chút khi thị trường điều chỉnh. Mỗi lần mua không nhiều nhưng đều đặn, coi như một khoản tiết kiệm lâu dài để phòng khi cần thiết”, chị nói.

Trong khi đó, anh Tuấn (40 tuổi, Cầu Giấy) kể rằng anh thận trọng hơn khi tham gia thị trường trong giai đoạn biến động mạnh.

“Giá giảm là cơ hội để mua vào, nhưng tôi không dám xuống tiền nhiều một lúc. Tôi chia nhỏ số lượng để giảm rủi ro vì thị trường vẫn khó đoán. Nếu giá còn giảm nữa thì vẫn có thể mua tiếp, còn nếu tăng thì cũng không bị áp lực”, anh chia sẻ.

Nhịp điều chỉnh mang tính thời điểm

Cú giảm mạnh của giá vàng trong sáng 19/3 có thể gây bất ngờ nếu nhìn dưới góc độ “tài sản trú ẩn an toàn”.

Tuy nhiên, theo TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, nếu phân tích theo ngắn hạn và dài hạn, diễn biến này lại phù hợp với những điều kiện và logic của thị trường hiện tại. Bởi, trong ngắn hạn, giá vàng không hoàn toàn phản ứng theo lý thuyết trú ẩn, mà chịu chi phối mạnh bởi các biến số tài chính, đặc biệt là lãi suất thực và sức mạnh đồng USD.

Hiện căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu và các sản phẩm năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sớm cắt giảm lãi suất, thậm chí chuyển sang kịch bản duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Khi đó, lợi suất thực tăng lên, làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi. Đồng thời, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu hấp dẫn hơn đã kéo dòng tiền rời khỏi vàng. Cộng hưởng với yếu tố kỹ thuật, khi giá vàng đã tăng mạnh trước đó và tiệm cận các mốc kỷ lục, áp lực chốt lời gia tăng khiến thị trường điều chỉnh sâu.

Song, xét về dài hạn, bà Trang Anh cho rằng vai trò trú ẩn của vàng vẫn được duy trì.

Trước hết, các rủi ro địa chính trị toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sẽ tiếp tục nâng đỡ nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh bảo toàn giá trị.

Thứ hai, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, vẫn là động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng.

Thứ ba, về chu kỳ, khi áp lực lạm phát dần được kiểm soát, các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ, kéo giảm lãi suất thực. Đây là yếu tố mang tính quyết định đối với xu hướng tăng của vàng trong dài hạn.

“Cú lao dốc của giá vàng trong ngày 19/3 có thể được nhìn nhận là một nhịp điều chỉnh do kỳ vọng lãi suất cao kéo dài và áp lực chốt lời, hơn là sự thay đổi trong bản chất trú ẩn của vàng. Trong môi trường hiện nay, vàng không phản ứng cơ học với rủi ro, mà phụ thuộc vào việc yếu tố nào chiếm ưu thế - ở thời điểm hiện tại, đó là chính sách tiền tệ”, bà nói.

Cùng quan điểm, TS Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhìn nhận, pha lao dốc của giá vàng trong ngày 19/3 chỉ là một nhịp điều chỉnh mạnh mang tính thời điểm. Sau những phiên điều chỉnh đó, giá vàng thường sẽ phục hồi nhưng không thể neo cao như thời điểm trước.

Đối với nhà đầu tư, ông khuyên không nên tham gia thị trường lúc này. Bởi, giá vàng vẫn đang ở mức cao sau khi tăng mạnh thời gian qua. Ngoài ra, sau các biến động, nền kinh tế sẽ tự thích nghi với bối cảnh và dần ổn định. Tức là tài sản trú ẩn như vàng sẽ khó có cơ hội tăng giá quá mạnh.

“Thời gian qua, lượng vàng trong dân ở mức cao do người dân mua tích trữ nhiều. Tuy nhiên, khi tình hình kinh tế ổn định, vàng sẽ được bán ra để phục vụ các hoạt động kinh tế, từ đó kéo giá kim loại quý này đi xuống”, ông Điền cho hay.

Theo ông, thời gian tới, các chính sách liên quan đến nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm có tác dụng. Khi đó, nguồn cung trong nước tăng cũng sẽ kéo giá vàng trong nước về gần hơn với giá thế giới.