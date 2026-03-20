Giá vàng hôm nay 20/3: Tiếp tục rơi thẳng đứng, mất gần 200 USD/ounce

Giá vàng giảm mạnh khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn, khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng giá cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lời này.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương ở Mỹ, Canada và Nhật Bản đã đưa ra những tín hiệu cứng rắn trong tuần này, lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao có thể gây ra một làn sóng lạm phát mới.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất đối với tiền gửi, các hoạt động tái cấp vốn chính và lãi suất cho vay cận biên ở mức lần lượt là 2%, 2,15% và 2,40%. ECB cho biết, cuộc chiến ở Iran đã tạo ra sự bất ổn đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, tạo ra rủi ro gia tăng lạm phát và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn nhưng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của nó, bằng cách làm tăng chi phí nắm giữ vàng thỏi và thúc đẩy lợi nhuận trên các tài sản sinh lời.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 172,5 triệu đồng/lượng (mua) - 175,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 7,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 172,5 triệu đồng/lượng (mua) - 175,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 7,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.641 USD/ounce, giảm 190 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.500-4.600 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ 4.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu rõ rệt hơn, kim loại quý có thể phục hồi.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá vàng có nền tảng hỗ trợ vững chắc từ rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Xu hướng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.

Tại Mỹ, việc doanh số bán nhà mới giảm sâu cho thấy nền kinh tế đang chịu tác động từ lãi suất cao. Dữ liệu sản xuất tích cực và áp lực giá gia tăng lại làm dấy lên lo ngại lạm phát chưa hạ nhiệt. Điều này có thể khiến Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng giữ nguyên lãi suất và cảnh báo rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng. Điều này cho thấy môi trường lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng.