Hội đồng Vàng Thế giới: Lời khuyên nào cho người "đu đỉnh" vàng giá cao?

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng vàng nên được xem là tài sản đầu tư dài hạn và mang tính chiến lược, không phải công cụ đầu cơ ngắn hạn.

Theo ông, nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao cần nhìn vàng trong tổng thể danh mục đầu tư. Khi nắm giữ trong thời gian dài, vàng có thể giúp ổn định giá trị danh mục, tăng khả năng chống chịu và duy trì sức mua. Một số nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận ngắn hạn, nhưng về dài hạn, Hội đồng Vàng Thế giới vẫn coi vàng là tài sản chiến lược, không phải tài sản để lướt sóng.

Ông Shaokai Fan cho biết hành vi tiêu dùng vàng của Việt Nam về cơ bản tương đồng với các nước ASEAN. Nhiều quốc gia trong khu vực đối mặt với lạm phát cao và đồng tiền thiếu ổn định, nên người dân tìm đến vàng để ổn định danh mục đầu tư và sinh kế. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Việt Nam nằm ở cấu trúc thị trường, chính sách và quy định.

Theo ông, Việt Nam có xu hướng đi ngược khu vực khi mức độ đầu tư và nhu cầu đối với vàng miếng, vàng xu giảm, trong khi lại tăng mạnh tại Indonesia và Thái Lan. Nguyên nhân là khả năng tiếp cận vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam còn hạn chế, làm gia tăng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Về xu hướng giá vàng, ông cho rằng các yếu tố hỗ trợ giá vẫn còn. Khối ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng ròng mạnh, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có xu hướng tăng đầu tư vào vàng trong bối cảnh lãi suất cao kéo dài. Ngoài ra, dòng vốn vẫn tiếp tục đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng ở châu Á.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Hội đồng Vàng Thế giới không dự báo giá vàng. Dù vậy, tổ chức này cho rằng giá vàng vẫn có khả năng tiếp tục tăng do nhiều yếu tố, trong đó có các vấn đề chưa được giải quyết như tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giá trị tương lai của đồng USD và tính bền vững nợ công Mỹ. Đó là những nhân tố có thể sẽ khiến cho các nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn. "Chẳng hạn, trong tháng Giêng vừa qua, những tuyên bố của Mỹ về việc muốn lấy lại Greenland đã khiến nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn"- ông nêu ví dụ.

Nên đầu tư bao nhiêu vào vàng?

Với câu hỏi nên phân bổ đầu tư bao nhiêu vào vàng, ông cho biết điều này phụ thuộc vào các tài sản mà nhà đầu tư đang nắm giữ.

Có một số báo cáo cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng vàng khoảng 20% trong danh mục. Tuy nhiên, theo ông Shaokai Fan, không có một công thức chuẩn cho tất cả, vì điều này phụ thuộc vào các tài sản mà nhà đầu tư đang nắm giữ. Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản có rủi ro cao, việc tăng tỉ trọng vàng có thể giúp cân bằng lại rủi ro. Ngược lại, với những nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản ổn định, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ, việc duy trì tỉ trọng vàng nhỏ hơn vẫn có thể hợp lý.

Xét tổng thể, tỉ trọng đầu tư vàng trong danh mục của các nhà đầu tư trên thế giới hiện vẫn còn thấp, chỉ khoảng 1–2%. Điều đó cho thấy vẫn còn dư địa đáng kể để tăng đầu tư vào vàng trong thời gian tới. Mỗi nhà đầu tư nên xem xét tổng thể danh mục của mình để đưa ra quyết định phù hợp.