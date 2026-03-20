Sáng 20-3, giá vàng rớt gần 9 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 ngày

Sáng 20-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC mua vào 171,3 triệu đồng/lượng, bán ra 174,2 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Chỉ trong 3 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC mất tổng cộng 8,7 triệu đồng/lượng – là mức giảm rất mạnh trong thời gian qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn cũng tiếp tục lao dốc còn 171 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 174 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Mi Hồng, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn trơn các loại bằng với giá vàng miếng SJC ở mức 174,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nếu tính từ đầu tháng 3 tới nay, mỗi lượng vàng trong nước mất tới 16,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước rớt tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang phổ biến ở mức 4.683 USD/ounce, hồi phục khoảng 150 USD/ounce so với mức thấp nhất đêm qua nhưng vẫn giảm sốc so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, kim loại quý biến động dữ dội, dao động hàng trăm USD/ounce. Chỉ trong 3 ngày, giá vàng rớt thẳng đứng từ vùng trên 5.000 USD/ounce xuống mức thấp nhất quanh 4.530 USD/ounce – biên độ dao động lên tới 470 USD/ounce (tương đương khoảng 15 triệu đồng).

Đà giảm của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh trên mốc 110 USD/thùng; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5%-3,75%, đồng thời phát đi tín hiệu thận trọng trước rủi ro lạm phát và bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Tới sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô hạ nhiệt về khoảng 105 USD/thùng; chỉ số USD (DXY Index) trên thị trường quốc tế cũng giảm về dưới mốc 100 điểm, còn 99,35 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng rớt thảm từ mốc đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng tới nay