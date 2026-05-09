Áo phao giá 23 tỷ đồng

Chiếc áo phao trị giá hơn 23 tỷ đồng. Ảnh: Henry Aldridge & Son.

Hiện vật đặc biệt này từng được bà Laura Mabel Francatelli, hành khách hạng nhất trên con tàu, sử dụng khi lên xuồng cứu sinh để thoát nạn. Bà Francatelli đi cùng nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và chồng là Cosmo Duff Gordon; cả ba đều sống sót trên xuồng cứu sinh số 1. Đáng chú ý, xuồng này chỉ chở 12 người dù có sức chứa tối đa 40 người.

Chiếc áo phao có chữ ký của bà Francatelli và những người trên xuồng cứu sinh đã được một nhà sưu tập mua qua điện thoại với giá 670.000 bảng Anh, cao hơn nhiều so với mức dự đoán ban đầu từ 250.000 - 350.000 bảng Anh.

Tàu Titanic khởi hành từ Southampton (Anh) ngày 10/4/1912 trong chuyến hải trình đầu tiên tới New York (Mỹ), nhưng va phải băng trôi đêm 14/4 và chìm vào rạng sáng hôm sau, khiến 1.517 người thiệt mạng, chỉ 706 người sống sót.

Theo nhà đấu giá Andrew Aldridge, mức giá cao của các kỷ vật cho thấy sức hút bền bỉ của câu chuyện Titanic, đồng thời cho thấy sự trân trọng đối với ký ức của các hành khách và thủy thủ đoàn.