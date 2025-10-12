Giá vàng vượt đỉnh lịch sử: Tuần tới ra sao?

Điều gì đang diễn ra với giá vàng tuần qua?

Giá vàng thế giới vừa trải qua một hành trình đầy biến động nhưng ngoạn mục. Mở đầu tuần ở mức 3.890 USD/ounce, kim loại quý này nhanh chóng phá các mốc kháng cự để tiến sát 4.000 USD – rồi tiếp tục bứt phá lên tới 4.060 USD/ounce vào giữa tuần. Đây là mức cao kỷ lục mới trong lịch sử giao dịch vàng.

Tuy nhiên, đà tăng này không hoàn toàn suôn sẻ. Sau nhiều pha “lướt sóng” dữ dội giữa các phiên châu Á, Âu và Mỹ, vàng có thời điểm giảm về 3.950 USD nhưng vẫn nhanh chóng phục hồi. Tính đến cuối tuần, vàng duy trì quanh mốc 4.008 USD/ounce, tăng gần 4% chỉ trong một tuần và hơn 50% từ đầu năm – con số gây choáng với mọi nhà đầu tư.

Theo khảo sát của Kitco News, sau khi vàng vượt ngưỡng tâm lý 4.000 USD, một nửa các chuyên gia Phố Wall chuyển sang trạng thái trung lập, trong khi phần còn lại chia rẽ giữa phe “bò” (lạc quan) và phe “gấu” (bi quan).

Một số chuyên gia như Darin Newsom (Barchart.com) cho rằng “mọi rào cản đã bị phá vỡ” và đà tăng vẫn mạnh. Trong khi đó, Ole Hansen (Saxo Bank) cảnh báo quy luật tự nhiên có thể khiến vàng điều chỉnh 10%, lùi về khoảng 3.600 USD/ounce trước khi lấy lại sức mạnh.

Các nhà phân tích kỹ thuật cho biết, nếu giá thủng ngưỡng hỗ trợ 3.950 USD, vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, yếu tố chính trị tại Mỹ – như nguy cơ chính phủ đóng cửa hay phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell – có thể tiếp tục khiến vàng dao động mạnh trong ngắn hạn.

Trái với không khí phấn khích đầu năm, khảo sát mới cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ (Main Street) đang hạ kỳ vọng. Chỉ 69% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp – giảm đáng kể so với mức hơn 80% cách đây hai tuần.

Nguyên nhân, theo các chuyên gia, là hiện tượng “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO) đang xuất hiện. Khi nghe các tổ chức lớn như Goldman Sachs dự báo vàng có thể đạt 4.900 USD, nhiều người đổ xô mua vào qua các ứng dụng đầu tư trực tuyến – tương tự làn sóng đầu cơ cổ phiếu hay bất động sản trước đây.

Tuy nhiên, Sean Lusk (Walsh Trading) cảnh báo: “Không có gì tăng mãi mãi. Đây là cuộc chơi của thời điểm. Càng ít biến động bất ngờ, vàng càng mất lý do để ở mức cao này.”

Các chuyên gia đồng thuận rằng đà tăng của vàng không chỉ do lạm phát hay đồng USD yếu, mà là hệ quả của xu hướng “phi đô la hóa” và sự thay đổi trong chiến lược dự trữ của ngân hàng trung ương.

Adam Button (Forexlive.com) cho rằng, sau chiến sự Ukraine, nhiều quốc gia – đặc biệt là Trung Quốc và Nga – đã tăng mua vàng thay vì nắm giữ USD. “Quá trình đa dạng hóa này có thể kéo dài ít nhất một thập kỷ,” ông nói.

Bên cạnh đó, các yếu tố như khủng hoảng chính trị tại Pháp, thay đổi lãnh đạo ở Nhật, và chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động càng khiến vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn. Một số tổ chức như Eurizon Capital thậm chí dự báo nếu vàng chiếm tỷ trọng dự trữ tương đương đồng USD, giá có thể đạt 8.500 USD/ounce.

Tương lai nào cho kim loại quý này?

Không ít chuyên gia lo ngại mức 4.000 USD là “ngưỡng cảnh báo”. Theo Button, “4.000 USD là thị trường bò (bull market), 10.000 USD mới là bong bóng, còn 5.000 USD có thể là điểm khởi đầu cho bong bóng.”

Trong khi đó, các nhà phân tích như Jim Wyckoff (Kitco) hay Michael Moor (Moor Analytics) cho rằng vàng đang chạm đỉnh tạm thời, có thể dao động mạnh và tích lũy quanh vùng giá hiện tại trước khi xác lập xu hướng mới.

Một số khác, như Marc Chandler (Bannockburn Global Forex), chỉ ra rằng vàng hiện không còn “đồng pha” với USD, mà đang trở thành tài sản theo xu hướng – nghĩa là giá được đẩy bởi tâm lý và dòng tiền ngắn hạn nhiều hơn là giá trị thực.

Phần lớn giới phân tích đều thừa nhận: dù ngắn hạn có thể điều chỉnh, vàng vẫn đang trong chu kỳ tăng dài hạn. Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, niềm tin vào đồng tiền pháp định suy giảm và bất ổn toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, vàng vẫn là “hầm trú ẩn” đáng tin cậy nhất – nhưng mức giá quá cao khiến nhiều người phải cân nhắc giữa việc chốt lời hay giữ dài hạn. Một nhà đầu tư ví von: “Đôi khi, chiến lược tốt nhất là khóa lợi nhuận lại và tận hưởng cuối tuần yên tâm.”