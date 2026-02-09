Bỏ phố về quê nuôi gà kiểu gì mà anh kỹ sư Lạng Sơn bắt bán liên tục, bất ngờ có cả loài "gà khổng lồ"

Trang trại nuôi gà hữu cơ, có cả nuôi "gà khổng lồ" là chim đà điểu

Những ngày tháng 1/2026, chúng tôi có dịp về phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Trong thời tiết mưa rét đặc trưng vùng núi, chúng tôi tìm đến trang trại của anh Biên.

Hội viên nông dân Nguyễn Văn Biên bên chú gà trống thiến. Ảnh: Hoàng Tính

Tại trang trại của mình, bên bếp lửa ấm, anh Biên đang chuẩn bị thức ăn cho đàn gà. Anh Biên chia sẻ: “Thức ăn cho gà nhà tôi đều được nấu như thế này để bảo đảm vệ sinh. Nhờ chăm sóc cẩn thận, theo hướng hữu cơ nên đàn gà cả nghìn con luôn khỏe mạnh, nhiều năm qua không xảy ra dịch bệnh”.

Sinh năm 1987, anh Nguyễn Văn Biên là niềm tự hào của gia đình khi tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí ô tô tại Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2008.

Sau khi ra trường, cũng như nhiều bạn bè cùng trang lứa, anh Biên lựa chọn ở lại Hà Nội làm việc, tích lũy kinh nghiệm. Tưởng như sự nghiệp của chàng kỹ sư trẻ sẽ gắn liền với phố thị, song khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã thôi thúc anh trở về quê lập nghiệp.

Tháng 7/2022, anh Biên đưa ra quyết định táo bạo, rời phố về quê lập nghiệp. Trở về xứ Lạng, anh bắt tay xây dựng trang trại chăn nuôi với diện tích 3.000 m². Thay vì áp dụng phương thức chăn nuôi công nghiệp, anh lựa chọn hướng đi bền vững, chú trọng chất lượng thực phẩm sạch.

Theo anh Biên, từ kinh nghiệm ông cha truyền lại, việc sử dụng ngô làm thức ăn giúp gà nuôi lấy thịt và trứng có màu sắc đẹp, hương vị thơm ngon. Vì vậy, anh đã thuê thêm 2 mẫu đất để chuyên trồng ngô phục vụ chăn nuôi.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, anh Biên phải tạm dừng ít phút để tiếp khách đến hỏi mua trứng. Tuy nhiên, toàn bộ số trứng của gia đình đã được khách đặt trước.

Hiện trang trại của anh Biên thường xuyên duy trì đàn gà khoảng 2.000 con. Từ đó một phần trứng gà sẽ bán cho khách hàng, phần còn lại sẽ cho ấp nở để chăn nuôi gà thương phẩm.

Những chú gà được nuôi với quy trình hữu cơ luôn khỏe mạnh. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Biên cho biết, thức ăn cho gà chủ yếu là ngô chín, thóc và rau. Hiện nay, anh đang nghiên cứu và dự kiến nuôi ruồi lính đen trong năm 2026 để bổ sung nguồn thức ăn cho đàn gà, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp thịt gà thơm, chắc và bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đàn gà thương phẩm, anh Biên còn chú trọng phát triển dòng sản phẩm cao cấp là gà trống thiến. T heo anh Biên, dịp Tết Nguyên đán 2026, gia đình anh có gần 100 con gà trống thiến, trọng lượng từ 3–5 kg/con, song toàn bộ đã được khách hàng đặt mua.

Nuôi gà hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm

Ông Chu Văn Đông – Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Thanh cho biết: “Anh Nguyễn Văn Biên luôn là người gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương. Năm 2024, anh Biên trở thành hội viên Hội Nông dân phường; đến năm 2025, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Mong rằng thời gian tới, đồng chí Biên tiếp tục phát huy vai trò của một đảng viên, luôn tiên phong trong các phong trào của Hội và địa phương”.

Anh Biên còn nuôi thêm những chú đà điểu để phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Tính

Không chỉ phát triển chăn nuôi gà, thời gian qua, anh Biên còn nhạy bén kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm. Trong khuôn viên trang trại, anh nuôi thêm đà điểu để phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Sự kết hợp này không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn giúp khách hàng trực tiếp kiểm chứng quy trình chăn nuôi sạch của trang trại. Du khách đến tham quan, chụp ảnh cùng đà điểu, sau đó đặt mua gà hữu cơ về sử dụng – một hình thức tiếp thị “mắt thấy tai nghe” hiệu quả.

Nhờ sự kiên trì và sáng tạo, mô hình này hiện mang lại cho gia đình anh Biên mức thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.