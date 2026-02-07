Giá vàng thế giới trải qua một tuần đầy biến động

Sáng 7/2 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa phiên cuối tuần tại 4.968 USD/ounce, tăng mạnh 148 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.820 USD/ounce.

Dù chưa thể chinh phục lại ngưỡng 5.000 USD/ounce, nhưng diễn biến giá trong cả tuần đã giúp thị trường xác lập rõ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, nhiều khả năng sẽ chi phối xu hướng giao dịch trong ngắn hạn.

Theo phân tích kỹ thuật trên đồ thị ngày, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được duy trì vững chắc. Chỉ báo Ichimoku Clould (đám mây Ichimoku) tiếp tục giữ màu xanh tăng giá suốt 12 tháng qua, cho thấy cấu trúc kỹ thuật tích cực chưa bị phá vỡ. Ngay cả cú giảm mạnh 235 USD/ounce, tương đương 4,79% vào ngày 30/1, cũng chưa đủ để làm suy yếu xu hướng tăng nhiều năm của kim loại quý này.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi giá kim loại quý này bật tăng mạnh trở lại.

Đầu tuần, giá vàng từng rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/1, chạm đáy trong phiên tại 4.402 USD/ounce trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện. Đáng chú ý, trong suốt nhịp điều chỉnh này, giá vẫn duy trì trên vùng mây Ichimoku - một tín hiệu cho thấy thị trường chưa bước vào giai đoạn đảo chiều. Độ dày của mây cũng phản ánh nền tảng hỗ trợ tương đối vững chắc cho xu hướng hiện tại.

Các đường Murrey Math trên biểu đồ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vùng giá then chốt. Trong đó, đường 4/8 được xem là trục cân bằng chính của thị trường, trùng khớp với mốc 5.000 USD/ounce và đồng thời tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Sự hội tụ này khiến khu vực quanh 5.000 USD/ounce trở thành vùng kháng cự mạnh đầu tiên mà giá vàng cần vượt qua nếu muốn quay lại xu hướng tăng tốc.

Ở chiều ngược lại, phân tích Fibonacci cho thấy vùng hỗ trợ quan trọng đang nằm tại mức thoái lui 38,2%, tương ứng 4.654 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã kiểm định nhưng không chạm mức 50% Fibonacci, sau đó nhanh chóng phục hồi và đóng cửa trên ngưỡng này vào ngày 5/2. Kể từ đó, thị trường chưa tạo thêm áp lực đáng kể lên mốc 50%, củng cố vai trò hỗ trợ của vùng 4.654 USD/ounce trong ngắn hạn.

Một điểm đáng chú ý khác là sự gia tăng mạnh của mức độ tham gia thị trường. Dù lượng hợp đồng mở trên thị trường vàng giao ngay đã giảm nhẹ so với đỉnh tuần trước, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử. Điều này cho thấy vàng đang thu hút sự quan tâm chưa từng có từ giới đầu tư, phản ánh cả đà tăng giá lẫn vai trò ngày càng lớn của kim loại quý trong bối cảnh danh mục đầu tư toàn cầu liên tục được tái cơ cấu.

Với sự hội tụ của nhiều chỉ báo kỹ thuật quan trọng, thị trường vàng được đánh giá đã xác lập khá rõ biên độ giao dịch trong ngắn hạn. Theo đó, vùng hỗ trợ mạnh nằm quanh 4.654 USD/ounce, trong khi ngưỡng kháng cự đầu tiên tiếp tục là mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.