Giá vàng cao, khách sạn tháo dỡ sàn dát vàng đem bán

Người đại diện khách sạn cho biết vừa hoàn tất việc tháo dỡ và bán số vàng thỏi từng được sử dụng làm vật liệu trang trí tại khu vực sảnh chính, thu về khoảng 12,8 triệu USD (khoảng 332 tỷ đồng). Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, lượng vàng bán ra có tổng trọng lượng 79 kg, được chuyển nhượng cho một nhà tinh luyện có trụ sở tại Hong Kong. Sau khi tháo dỡ sàn dát vàng, khu vực sảnh chính sẽ được cải tạo toàn diện.

Khách sạn tháo dỡ sàn nhà lát vàng đem bán khi giá vàng tăng cao. Ảnh: The Guardian

Tại Macau, giá vàng duy trì ở vùng cao, khoảng 4.800-4.900 USD/ounce, tương đương hơn 150 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá hiện hành.

Grand Emperor khai trương năm 2006, nổi tiếng với phong cách thiết kế xa hoa, trong đó có "lối đi vàng" tại sảnh vào, được lát bằng hàng chục thỏi vàng thật. Công ty mẹ là Emperor Entertainment Hotel Ltd cho biết việc sử dụng vàng từng tạo nên "không gian lộng lẫy cho khách sạn, song điều kiện thị trường hiện tại mang lại cơ hội phù hợp để thoái vốn khỏi hạng mục này".

Cũng theo tập đoàn, thương vụ bán vàng sẽ giúp củng cố dòng tiền và tăng dư địa cho các kế hoạch đầu tư mới nếu xuất hiện cơ hội phù hợp. Đồng thời, Macau đang trải qua quá trình điều chỉnh mạnh mẽ. Đây là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc và là nơi duy nhất trong nước cho phép hoạt động casino hợp pháp.

Tuy nhiên, dưới sức ép từ Bắc Kinh nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và siết chặt quản lý ngành casino, nhiều cơ sở đã thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động đánh bạc. Grand Emperor đóng cửa sòng bạc từ tháng 10 và đang lên kế hoạch tái phát triển khách sạn theo hướng giải trí và nghỉ dưỡng khác.