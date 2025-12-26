Giá vàng hôm nay mới nhất (26/12) tăng vọt trở lại: Tiến sát mức 160 triệu đồng/lượng, khách mua tiếp tục xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay 26/12, tăng đồng loạt

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 26/12, giá vàng hôm nay quay đầu tăng mạnh với cả vàng SJC và nhẫn. Nguyên nhân do xu hướng vàng thế giới tăng mạnh trong thời điểm mở phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Nhiều người mua tập trung xếp hàng từ sớm tại cơ sở 139 Cầu Giấy (Hà Nội), giá vàng liên tục tăng mạnh khiến người mua xếp hàng dài, bất chấp nhà vàng bán giới hạn 2 lượng vàng/người.

Người dân mua vàng xếp hàng từ sớm khi cửa hàng chưa mở cửa giao dịch trong ngày 26/12. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 giờ ngày 26/12, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 157,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 156,2 - 159,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhu cầu mua vàng gia tăng trong những ngày vừa qua. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,2 – 159,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 155,2 - 158,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 26/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.511 USD/ounce, tăng mạnh 31 USD/ounce so với chốt phiên trước đó.

Theo Kitco News, thị trường kim loại đã vượt qua năm 2025 đầy biến động để hướng tới lợi nhuận kỷ lục và vàng tiếp tục đà tăng trưởng kéo dài nhiều năm với mức tăng ấn tượng hơn 70% cho các nhà đầu tư.

Đối với giá vàng, các nhà phân tích hàng hóa cho biết không có lý do gì để nghĩ rằng giá sẽ giảm vào năm 2026. Trong báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026, TD Securities cho biết lãi suất thấp hơn, sự mất giá tiền tệ liên tục, động lực về phía cung và sự đa dạng hóa sẽ đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trên 4.500 USD/ounce trong nửa đầu năm.

"Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm chi phí nắm giữ vàng, cùng với dự báo đường cong lợi suất sẽ dốc hơn và những lo ngại tiềm tàng xung quanh tính độc lập của Fed, khiến chúng tôi dự đoán rằng kim loại quý này sẽ đạt mức kỷ lục hàng quý mới là 4.500 USD/ounce trong 6 tháng đầu năm 2026" TD Securities cho biết.

Những lo ngại rằng Fed trong tương lai có thể không tích cực theo đuổi mục tiêu lạm phát 2%, cùng với những đồn đoán rằng Nhà Trắng có thể tích cực vận động hành lang để giảm lãi suất vào thời điểm nợ công của Mỹ đang ở mức cao kỷ lục và ngày càng tăng, là lý do rất quan trọng khiến TD Securities tin rằng xu hướng tăng giá vàng sẽ tái khẳng định vị thế của kim loại này.

TD cũng cho rằng phạm vi giá dài hạn mới của vàng sẽ nằm trong khoảng từ 3.500 - 4.500 USD/ounce. Để giá vàng duy trì dưới mức thấp hơn của phạm vi đó, cần có sự chuyển hướng chú ý của nhà đầu tư trở lại giá tài sản rủi ro đang tăng của Mỹ, hoặc sự thay đổi quan điểm rằng thị trường việc làm của Mỹ sẽ không suy yếu, cùng với Fed sẽ không cắt giảm lãi suất thêm nữa. Tuy nhiên, đây là điều khó xảy ra.

"Việc không còn những luận điểm về sự mất giá của đồng USD, phi đô la hóa và việc in tiền cũng có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng chúng tôi dự đoán môi trường việc làm sẽ suy yếu, thị trường rủi ro có thể khó phục hồi vào năm tới và chúng tôi kỳ vọng ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm thêm 100 điểm cơ bản, thậm chí một số người trên thị trường dự đoán là 150 điểm cơ bản, ngay cả khi lạm phát vẫn duy trì ở mức trên mục tiêu 2%", TD Securities nhận định.