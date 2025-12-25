Ngoài vàng và bạc, loạt kim loại này cũng có một năm “bùng nổ” chưa từng thấy

2025 trở thành “năm vàng” của thị trường kim loại

Vàng và bạc tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Việc hai kim loại quý này liên tiếp lập đỉnh đã khiến 2025 được xem là một trong những năm ấn tượng nhất của thị trường kim loại quý.

Nhưng bức tranh không dừng ở đó. Cùng thời gian, nhiều kim loại khác vốn ít được chú ý hơn cũng tăng giá mạnh, phản ánh một chu kỳ tăng trưởng rộng khắp của toàn bộ thị trường kim loại.

Đồng, nhôm và thép – các kim loại nền tảng của công nghiệp đều ghi nhận mức tăng đáng kể trong năm qua. Kim loại pin lithium cũng không nằm ngoài xu hướng, khi nhu cầu cho xe điện và lưu trữ năng lượng tiếp tục tăng.

Khác với vàng và bạc, đà tăng của nhóm kim loại này không đến từ tâm lý phòng thủ, mà chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thực: xây dựng trung tâm dữ liệu, mở rộng lưới điện, sản xuất chip và quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo kéo theo nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu, hệ thống điện và hạ tầng công nghệ. Điều này trực tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng, thép và nhôm, những vật liệu cốt lõi cho dây dẫn, kết cấu và thiết bị.

Lithium, trong khi đó, trở thành “xương sống” cho pin xe điện, lưu trữ năng lượng và nhiều ứng dụng liên quan đến chuyển dịch năng lượng. Nói cách khác, thế giới ngày càng được “vận hành bằng kim loại”.

Nguồn cung đang gặp những vấn đề gì?

Không chỉ cầu tăng, nguồn cung cũng chịu nhiều cú sốc. Ngành đồng liên tiếp hứng chịu thiên tai và sự cố: lũ lụt tại mỏ lớn ở Congo, sập hầm mỏ ở Chile và lở bùn tại Indonesia, khiến sản lượng toàn cầu bị thắt chặt.

Với lithium, việc Trung Quốc tạm dừng hoạt động tại một số mỏ lớn đã khiến giá tăng vọt. Trong khi đó, nhôm và thép chịu áp lực từ giá năng lượng cao do xung đột địa chính trị, cùng với việc Trung Quốc tiến gần tới trần sản xuất nhôm.

Các biện pháp thuế quan của Mỹ, đặc biệt mức thuế 50% với thép, nhôm và một số sản phẩm đồng bán thành phẩm, đã làm gia tăng biến động thị trường. Khi kế hoạch áp thuế đồng được công bố, giới giao dịch lập tức chuyển kim loại vật chất về Mỹ để né thuế, đẩy giá tăng mạnh trong ngắn hạn.

Dù sau đó chính quyền Mỹ làm rõ rằng quặng đồng thô không bị áp thuế, nỗi lo thiếu hụt nguồn cung toàn cầu vẫn còn. Những yếu tố này tiếp tục “đổ dầu vào lửa” cho đà tăng giá kim loại công nghiệp.

Các tập đoàn lớn như Glencore đã lên kế hoạch tăng mạnh sản lượng đồng trong dài hạn. Ở châu Á, các nhà máy luyện nhôm Indonesia mở rộng công suất để đón đầu nhu cầu.

Song song, giới giao dịch và đầu tư ngày càng nắm giữ nhiều kim loại vật chất hơn, cho thấy niềm tin rằng nhu cầu dài hạn, đặc biệt từ AI và năng lượng sẽ còn vượt xa khả năng cung ứng.