Giá vàng hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979

Hợp đồng vàng tương lai tại New York đã tăng gần 71% từ đầu năm, mức tăng mạnh nhất trong vòng 46 năm. Lần gần nhất vàng có một năm bứt phá như vậy là năm 1979, khi Tổng thống Jimmy Carter còn tại nhiệm và thế giới đối mặt với khủng hoảng Trung Đông, lạm phát cao và cú sốc năng lượng.

Hiện nay, bối cảnh toàn cầu cũng đầy bất ổn: căng thẳng thương mại do thuế quan, chiến sự Nga – Ukraine, xung đột Israel – Iran và việc Mỹ tịch thu các tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Trong môi trường nhiều rủi ro như vậy, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn như vàng.

Điều gì khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn các kênh đầu tư khác?

Vàng được xem là tài sản có khả năng giữ giá trị trong khủng hoảng, khi lạm phát tăng cao hoặc tiền tệ mất giá. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, sự bất định đã trở thành đặc điểm nổi bật của kinh tế toàn cầu, khiến vàng ngày càng được coi là công cụ đa dạng hóa và ổn định danh mục đầu tư.

Dù không mang lại dòng thu nhập như trái phiếu, vàng lại hưởng lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, bởi lợi suất trái phiếu khi đó giảm xuống. Từ mức khoảng 2.640 USD/ounce đầu năm, giá vàng đã vượt mốc kỷ lục 4.500 USD/ounce và được JPMorgan dự báo có thể lên trên 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Vai trò của Fed và đồng USD trong đà tăng của vàng là gì?

Kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026 đang hỗ trợ mạnh cho giá vàng. Đồng thời, sự suy yếu của đồng USD cũng khiến vàng – được định giá bằng USD – trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào.

Xét về hiệu suất, vàng đang vượt trội so với thị trường chứng khoán. Năm nay, S&P 500 chỉ tăng khoảng 18%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng của vàng. Điều này càng củng cố vị thế của kim loại quý trong danh mục đầu tư phòng thủ.

Ngân hàng trung ương và địa chính trị đã tác động thế nào đến giá vàng?

Một động lực quan trọng khác là việc các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, đẩy mạnh mua vàng. Mục tiêu là giảm phụ thuộc vào các tài sản của Mỹ như trái phiếu kho bạc và đồng USD.

Xu hướng này trở nên rõ nét sau khi phương Tây đóng băng tài sản của Nga vào năm 2022. Theo các chuyên gia, việc “vũ khí hóa” hệ thống tài chính toàn cầu đã khiến nhiều quốc gia tìm đến vàng như một tài sản trung lập. Trong ba năm gần đây, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, cao gấp đôi mức trung bình của thập kỷ trước.

Không chỉ vàng, vì sao các kim loại quý khác cũng đang tỏa sáng?

Đà tăng của vàng đã lan sang các kim loại quý khác. Giá bạc tăng khoảng 146% trong năm nay, bạch kim tăng gần 150% và palladium tăng khoảng 100%. Theo các nhà quản lý quỹ, nhóm kim loại quý đang đóng vai trò là hàng rào phòng vệ trước một thế giới ngày càng nhiều bất định.

Ngoài ra, lo ngại về thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ công khổng lồ của các chính phủ cũng thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng và các kim loại quý như một kênh bảo toàn giá trị dài hạn.