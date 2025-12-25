Giá vàng hôm nay mới nhất (25/12): Đồng loạt giảm mạnh, nhà vàng hạn chế bán ra

Giá vàng hôm nay 25/12, trong nước giảm theo xu hướng thế giới

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 25/12, giá vàng hôm nay giảm mạnh sau khi nhiêu ngày tăng liên tục. Điều này đã được dự báo trước do thị trường thế giới giảm mạnh từ đỉnh xuống dưới mức 4.500 USD/ounce và sau đó ngừng tạm giao dịch do nghỉ lễ Giáng sinh.

Trong khi đó, nhân viên cửa hàng BTMC cho biết, hôm nay cửa hàng bán ra tối đa 2 lượng vàng/người. Mức bán ra này giảm mạnh so với thời gian dài trước đó bán không giới hạn số lượng.

Người mua xếp hàng dài khiến cửa hàng vàng phải hạn chế số lượng bán ra. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 25/12, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng tăng cao khi giá vàng tăng liên tục. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia lạc quan về thị trường vàng năm 2026

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 25/12 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.480 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng giảm nhẹ do áp lực chốt lời vào giữa trưa hôm qua. Kim loại quý này đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại ngay sau khi mở phiên vài giờ đồng hồ ở mức trên 4.520 USD/ounce.

Mặc dù vậy, theo ngân hàng JP Morgan nhận định, sự không chắc chắn về thuế quan và nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF, cùng ngân hàng trung ương đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục vào năm 2025. Bên cạnh đó, nhu cầu mới từ tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp kim loại quý này vượt qua mốc 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Sau một năm chứng kiến ​​nhu cầu bùng nổ và giá cả tăng chưa từng có, triển vọng năm 2026 của JP Morgan dự báo thị trường tăng giá sẽ tiếp tục khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ.

“Mặc dù đợt tăng giá vàng này không diễn ra theo đường thẳng và sẽ không tiếp tục như vậy, nhưng chúng tôi tin rằng xu hướng thúc đẩy giá vàng tăng cao vẫn chưa kết thúc. Xu hướng dài hạn về dự trữ chính thức và đa dạng hóa đầu tư vào vàng vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi dự đoán nhu cầu vàng sẽ đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026", các chuyên gia của JP Morgan nhận định.

Đồng USD yếu hơn, lãi suất thấp hơn ở Mỹ, và sự bất ổn về kinh tế và địa chính trị theo truyền thống là những yếu tố tích cực thúc đẩy giá vàng và tất cả đều đóng vai trò trong đợt tăng giá hiện tại. Ngân hàng đầu tư này lưu ý rằng kim loại quý này vừa đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro giảm giá trị, vừa là một lựa chọn không sinh lời thay thế cho trái phiếu kho bạc Mỹ và các quỹ thị trường tiền tệ.

Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, nhu cầu mới sẽ đủ để đẩy giá lên mức 6.000 USD/ounce.