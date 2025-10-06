Kinh tế 24h: Vàng, Bitcoin cùng lên đỉnh

Vàng, Bitcoin cùng lên đỉnh: Bản đồ đầu tư toàn cầu đang đảo chiều

Sáng 5/10, Bitcoin lập đỉnh kỷ lục mới trên 124.200 USD (tăng 13% trong tuần), Ethereum đạt 4.530 USD, vốn hóa tiền ảo vượt 4.230 tỷ USD (tăng 12,5%). Vàng thế giới chạm 3.886 USD/ounce (tăng 48% từ đầu năm, tuần tăng thứ 7 liên tiếp), vàng SJC Việt Nam sát 139 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 135,6 triệu đồng. Chứng khoán Mỹ (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) cũng lập kỷ lục, bất chấp chính phủ đóng cửa ngày thứ 3.

Vàng, Bitcoin cùng lên đỉnh

Đà tăng đồng loạt do bất ổn USD từ đóng cửa chính phủ, trì hoãn dữ liệu kinh tế (việc làm, CPI), và kỳ vọng Fed giảm lãi suất 0,25% vào 29/10 (xác suất 96,2%) và 10/12 (86,3%). Đe dọa sa thải nhân viên liên bang của Trump và dữ liệu ADP cho thấy lao động suy yếu củng cố kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Dòng tiền đổ vào ETF Bitcoin đạt 3,24 tỷ USD tuần qua, cao nhất tháng, với BlackRock thu 792 triệu USD phiên 3/10. Các nước đa dạng hóa tài sản, giảm nắm giữ USD, thúc đẩy vàng và tiền ảo làm trú ẩn an toàn.

Chuyên gia Matt Mena (21Shares) nhận định đây là dấu hiệu chu kỳ phục hồi bùng nổ, với Fed hạ lãi suất kích thích kinh tế, tăng lạm phát, lợi cho tài sản rủi ro. Bitfinex dự báo Bitcoin nhắm 130.000 USD nhờ kích thích kinh tế Trump và ETF ổn định. Tâm lý "Uptober" (tháng 10 tăng giá truyền thống) đẩy FOMO, breakout kỹ thuật. Noelle Acheson (Crypto is Macro Now) cho rằng Bitcoin sớm đạt 130.000 USD nhờ tổ chức và vĩ mô.

Tuy nhiên, nếu Quốc hội thỏa thuận ngân sách nhanh và Fed cứng rắn, giá có thể đảo chiều giảm sâu. Nhà đầu tư cần thận trọng biến động bất ngờ.

Thứ trưởng Tài chính: Tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm giao dịch tiền mã hóa

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi, tại họp báo Chính phủ ngày 5/10, cho biết tối đa 5 doanh nghiệp sẽ được thí điểm lập sàn giao dịch tài sản mã hóa, theo Nghị quyết 5. Bộ Tài chính đang đẩy nhanh tiến độ cấp phép trước 2026, tùy thuộc vào việc doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về vốn, cơ cấu tổ chức. Các doanh nghiệp như CAEX, TCEX, VIXEX, MB, VPBank, SSI bày tỏ ý định tham gia, nhưng chưa có đề nghị chính thức. Một số đã đăng ký ngành nghề, phối hợp kỹ thuật với Bộ để chuẩn bị đề án.

Bộ Tài chính xây dựng nghị định chi tiết, quy định thuế, phí, kế toán cho giao dịch tài sản mã hóa, phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước. Theo Chainalysis, giao dịch tiền số tại Việt Nam từ 7/2024-6/2025 đạt 220-230 tỷ USD (5,8-6 triệu tỷ đồng), tăng 55% so với năm trước, cho thấy thị trường trưởng thành, tích hợp vào kiều hối, tài chính hàng ngày.

Về đầu tư công, ông Chi nhấn mạnh vai trò quan trọng trong tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Kế hoạch giải ngân 1,11 triệu tỷ đồng năm 2025 đã đạt 51% đến 30/9, với mục tiêu giải ngân 100%. Chính phủ điều hành quyết liệt, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối vĩ mô, không lo ngại tác động tiêu cực từ giải ngân. Kế hoạch được báo cáo Quốc hội, Trung ương trước khi thực hiện, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,2%

Tại phiên họp Chính phủ ngày 5/10, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết GDP quý III ước tăng 8,2%, cao nhất hơn một thập kỷ (trừ năm 2022 sau Covid-19). Tăng trưởng 9 tháng đạt 7,84%, với nông, lâm, thủy sản tăng 3,83%, công nghiệp và xây dựng 8,69%, dịch vụ 8,48%. Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt (quý III +10%, 9 tháng +9,92%), công nghiệp khai khoáng phục hồi (+9,8%). Tăng trưởng bám sát mục tiêu 8% cả năm.

CPI tháng 9 tăng 3,38%, 9 tháng +3,27%, nguồn cung và giá cả được kiểm soát tốt dù thiên tai. Tín dụng tăng, lãi suất cho vay giảm, thị trường chứng khoán và trái phiếu sôi động. Thu ngân sách 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng (+30,5%), hoàn thành 97,9% dự toán. Doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động đạt 231.300 (+26,4%), vốn tăng thêm 3,3 triệu tỷ đồng (+186,5%).

Tuy nhiên, kinh tế đối mặt sức ép bên ngoài, thể chế chưa theo kịp, thiên tai phức tạp. Bộ Tài chính đề xuất chuẩn bị kỹ dự án luật cho Quốc hội, thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, phát triển động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính sách tiền tệ linh hoạt, tài khóa mở rộng, đẩy mạnh đầu tư công, miễn giảm thuế, kiểm soát tỷ giá, lạm phát, xử lý ngân hàng yếu kém như SCB, tháo gỡ 3.000 dự án tồn đọng. Ông nhấn mạnh kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, ký FTA mới với Brazil, Pakistan, GCC, Mercosur, châu Phi, đảm bảo ổn định thị trường, giá nhà đất, phấn đấu GDP đạt 8,3-8,5%.