Giá vàng dự báo đạt 5.400 USD/ounce trong năm 2026: Đâu là các "biến số" sẽ tác động đến giá vàng?

Giá vàng năm 2025: Những đợt tăng giá chưa từng có tiền lệ

Giá vàng đã trải qua một năm 2025 bùng nổ khi liên tiếp xác lập những đỉnh cao chưa từng có. Không chỉ vậy, 2025 là năm kim loại quý này đã xác lập năm thứ ba tăng giá liên tiếp.

Nói với Kitco News, bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Capitalight Research, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy một sự dịch chuyển mang tính “địa chấn” trong các thị trường tài chính toàn cầu.

Diễn biến giá vàng năm 2025. Nguồn: Tradingview.

Trước những lo ngại ngày càng gia tăng rằng, đà tăng mạnh của vàng trong năm nay đã đẩy thị trường vào trạng thái mua quá mức, bà Schieven cho rằng nhà đầu tư không nên nhầm lẫn giữa “đắt đỏ” và “cạn dư địa tăng”.

“Ngay cả khi vàng đang ở vùng bong bóng, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc giá sẽ giảm trong năm tới – hay trong tương lai gần,” bà nói.

Cùng bàn luận, ông Juan Carlos Artigas, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đánh giá, đà tăng đó không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà được thúc đẩy đồng thời bởi 4 động lực chính.

"Và chính 4 trụ cột này sẽ tiếp tục quyết định quỹ đạo giá vàng trong năm 2026", vị này nói.

Ông Artigas cho biết, vàng đã vượt trội so với nhiều loại tài sản khác trong năm qua, nhờ sự cộng hưởng của môi trường địa chính trị - địa kinh tế căng thẳng, đồng USD suy yếu và lãi suất có xu hướng giảm nhẹ. Khi các yếu tố vĩ mô này kết hợp với động lượng giá tích cực, nhu cầu đầu tư vào vàng đã trở thành lực đỡ quan trọng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục là người mua ròng ổn định, dù tốc độ không còn cao như 2 năm trước.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 3 năm qua. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 400-500 tấn mỗi năm trong thập kỷ trước đó.Bên cạnh đó, giá vàng còn được hỗ trợ bởi các yếu tố khác. Thứ nhất, việc đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga năm 2022 đã tạo ra bước ngoặt trong cách nhà quản lý của các nền kinh tế mới nổi nhìn nhận rủi ro địa chính trị.Thứ hai, tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương các nước mới nổi, gồm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC), còn thấp so với các đối tác toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh nước này muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Các khảo sát cũng cho thấy mức độ quan tâm tới kim loại quý của ngân hàng trung ương đang ở mức cao kỷ lục.

Dự báo giá vàng sẽ tiếp tục "bay cao" trong năm 2026

Bước sang năm 2026, ông Artigas cho rằng giá vàng sẽ phản ánh kỳ vọng đồng thuận của thị trường về kinh tế vĩ mô. Nếu kinh tế toàn cầu diễn biến đúng như dự báo, giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Tuy nhiên, ông lưu ý kịch bản “đi đúng sách giáo khoa” này hiếm khi xảy ra, và chính những sai lệch so với kỳ vọng mới là yếu tố khiến giá vàng biến động mạnh.

Kitco News dẫn đánh giá của các chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng UBS, giá vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào tháng 9/2026, và nếu bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gia tăng, kim loại quý này thậm chí có thể vọt lên 5.400 USD/ounce.

Ngân hàng của Thụy Sĩ đã nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 USD/ounce cho ba quý đầu năm 2026. Sau đó, UBS dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh về khoảng 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026 – cao hơn 500 USD so với dự báo trước đó là 4.300 USD/ounce.

UBS cho rằng nhu cầu vàng sẽ tăng đều trong năm 2026, được hỗ trợ bởi lợi suất thực thấp, những lo ngại kéo dài về kinh tế toàn cầu, cùng sự bất ổn trong chính sách nội địa của Mỹ – đặc biệt liên quan đến bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài khóa ngày càng lớn.

“Nếu rủi ro chính trị hoặc tài chính gia tăng, giá vàng có thể leo lên 5.400 USD/ounce (so với mức dự báo trước đó là 4.900 USD/ounce),” các chiến lược gia UBS viết trong báo cáo.

Goldman Sachs dự báo giá vàng thế giới có thể lên 4.900 USD vào cuối 2026.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa 2026, các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs cho rằng vàng là một trong những "khoản đặt cược" cho năm tới.

Nhà băng này dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh về vùng thấp quanh 4.200 USD/ounce trong quý I/2026, sau đó phục hồi lên trên 4.400 USD vào quý II. Nếu nhà đầu tư cá nhân tham gia vào làn sóng đa dạng hóa cùng với các ngân hàng trung ương, giá vàng có thể vượt mốc cơ sở 4.900 USD/ounce vào quý IV/2026.

Goldman Sachs lý giải rằng, cuộc đua quyền lực địa chính trị và trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với làn sóng cung cấp năng lượng toàn cầu là những động lực chính đứng sau các nhận định của họ.

Song song đó, đà tăng của vàng cũng tiếp diễn theo nhịp quán tính của năm nay, hưởng lợi từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và căng thẳng leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới.

Cũng tại báo cáo, kịch bản vĩ mô cơ sở của Goldman Sachs bao gồm: Tăng trưởng GDP toàn cầu vững chắc và Fed cắt giảm lãi suất 0,5% trong năm 2026, qua đó tiếp tục hỗ trợ lợi suất của các loại hàng hóa nói chung, trong đó có vàng.

Trong số các loại hàng hóa được xem xét, Goldman Sachs lạc quan nhất với vàng. Nhóm phân tích cũng bổ sung thêm rằng, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương là yếu tố then chốt cho kim loại quý này.

Ngân hàng đầu tư cho biết họ kỳ vọng lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương sẽ duy trì ở mức cao trong năm sau, trung bình 70 tấn mỗi tháng, cao gấp 4 lần bình quân mỗi tháng giai đoạn trước năm 2022. Mức bình quân 12 tháng gần đây được các nhà băng "gom" là 66 tấn. Nhu cầu này được ước tính sẽ đóng góp khoảng 0,14% vào mức tăng giá kim loại quý đến cuối năm sau.

Một số chuyên gia cũng bình luận thêm, hai yếu tố khác cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng năm 2026. Thứ nhất là nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương: Nếu duy trì trên 700 tấn mỗi năm, giá vàng sẽ được hỗ trợ; nhưng nếu giảm xuống quanh 600 tấn, áp lực giảm giá có thể xuất hiện.

Thứ hai là nguồn cung từ tái chế, đặc biệt tại Ấn Độ. Trong bối cảnh người dân dùng trang sức vàng làm tài sản thế chấp vay vốn, bất kỳ cú sốc kinh tế nào cũng có thể dẫn tới bán tháo, làm nguồn cung tăng đột biến và kìm hãm đà tăng của giá vàng.

Dẫn tin từ Kitco, tỷ phú đầu tư Ray Dalio - nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates thì cho rằng nhà đầu tư chỉ nên dành tối đa 15% danh mục cho vàng. "Vàng là công cụ đa dạng hóa cho danh mục, nhưng kênh này chỉ diễn biến tốt khi các tài sản khác đi xuống", ông cho biết tại một diễn đàn kinh tế ở Connecticut hồi tháng 10.Nhà băng này lưu ý rằng các quỹ ETF vàng hiện chỉ chiếm 0,17% danh mục tài chính của nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thấp hơn 0,06% so với đỉnh năm 2012. Theo ước tính của họ, mỗi khi tỷ trọng vàng trong danh mục tài chính của nhà đầu tư Mỹ tăng thêm 0,01% do mua thêm chứ không phải giá, vàng sẽ tăng khoảng 1,4%.