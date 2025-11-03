Giá vàng 3/11: Sáng giảm chiều tăng, cảnh tượng ở loạt tiệm vàng khiến nhiều người ngỡ ngàng

Giá vàng sáng giảm chiều tăng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/11 vào lúc 9h sáng, giá vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều với mức chốt phiên tuần qua.

Vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm khi giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng buổi sáng được điều chỉnh giảm.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên tuần qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên tuần qua.

Đầu giờ sáng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được điều chỉnh giảm.

Chỉ ít giờ sau khi mở cửa, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ tăng trở lại.

Lúc 16 giờ ngày 3/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,5-149 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng được điều chỉnh tăng 600 nghìn đồng/lượng, lên mức 143,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Phố vàng sáng nay thưa vắng khách đến mua bán.

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long lên mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng so với phiên đầu giờ sáng.

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn lên mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.016,6 USD/ounce, tăng 15,5 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ cuối tuần qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 127,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng sáng nay vắng vẻ lạ thường.

Phố vàng vắng vẻ lạ thường

Theo ghi nhận của phóng viên tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), khác hẳn cảnh chen chúc xếp hàng dài như những ngày trước đây, loạt cửa hàng vàng sáng nay lại vắng vẻ, thưa thớt, chỉ lác đác một vài người đến mua bán.

Người dân chen chúc mua vàng ngày 17/10 khi giá cao.

Ngày 3/11, giá vàng giảm hơn 10 triệu đồng so với ngày 17/11 nhưng cửa hàng vàng lại vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng trước cửa hàng.

Cầm vàng đi bán, chị Phạm Phương (Hà Nội) cho biết, hơn chục ngày gần đây, giá vàng liên tục giảm khiến chị sốt ruột. Sáng nay, thấy giá vàng tiếp tục giảm, chị quyết định cầm một nửa đi bán.

“Vợ chồng tôi mua rải rác từ đầu năm từ 84-130 triệu đồng một lượng. Mấy hôm trước giá lên cao quá, định mang bán mà cứ tiếc nên lỡ mất nhịp. Nếu hôm đó bán là lãi được hơn 600 triệu rồi đấy, giờ giá giảm nên chỉ được hơn 400 thôi. Giá vàng lên xong xuống nhanh không kịp trở tay, lãi giảm gần 1 nửa sau vài ngày, đúng là cay hơn ớt”, chị Phương nói.

Lác đác chỉ có một vài người đến mua bán trong buổi sáng nay.

Theo chị Phương, vợ chồng chị cứ có tiền là mua vàng để đó tích luỹ dần dần, không mua dồn một lúc, cũng không mua bán lướt sóng. Vì vậy, đến hiện tại tiền lãi đã vượt kỳ vọng, sắp tới cũng cần một khoản lớn nên bán, đề phòng giá giảm sâu hơn.

Trung tâm của SJC hầu như không có một bóng khách.

Dừng xe trước cửa hàng vàng hỏi giá, vợ chồng ông Bình (Hà Nội) tỏ ra bất ngờ khi cửa hàng vàng vắng vẻ lạ thường. Khi biết hai cửa hàng cạnh nhau có giá chênh lệch tới 2 triệu đồng một lượng, ông Bình quyết định gọi vợ sang bên rẻ hơn để mua.

“Cũng là vàng, hai cửa hàng đều to và có thương hiệu cả, chỗ nào rẻ hơn thì mình mua. Hôm trước tôi bán một ít ở chợ đen với giá 168 triệu để lấy tiền sửa nhà nhưng giờ thấy giá giảm thì đi mua lại một ít”, ông Bình nói.

Không còn cảnh người dân xếp hàng mua vàng như những ngày giá tăng nóng.

Theo quan sát của phóng viên, thay vì treo biển hết vàng như tháng trước, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại con phố này đều mở bán trở lại. Người mua và người bán không cần xếp hàng hay lấy số