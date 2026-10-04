Giá vàng hôm nay 4/10: Đi ngang ở ngưỡng thấp

Giá vàng thế giới chững lại do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất trong thế kỷ này trong quý III.

Áp lực bán gia tăng sau khi giá vàng không giữ được mốc 4.200 USD/ounce sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, song chưa đủ để thúc đẩy giá vàng phục hồi.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Minh Đức).

Theo Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS, diễn biến giá vàng cho thấy thị trường vẫn giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Một bên là nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu, bên còn lại là lợi suất trái phiếu và lạm phát vẫn ở mức cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.139 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Achilleas Georgolopoulos, chuyên gia phân tích cấp cao tại XM Trading, cho rằng tâm lý né rủi ro và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm đã hỗ trợ vàng, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn còn yếu. Nếu báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến, giá vàng có thể quay lại kiểm tra vùng 4.000 USD/ounce.

Theo nhận định của David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, giá vàng chưa kết thúc đợt điều chỉnh. Việc Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này không đồng nghĩa với khả năng tăng lãi suất bị loại bỏ.

Lạm phát nhiều khả năng vẫn là yếu tố được Fed ưu tiên trong các quyết định chính sách, trong khi mục tiêu về việc làm có thể tiếp tục đứng sau.

Giá vàng vẫn có thể biến động trong ngắn hạn, song theo Morrison, dư địa giảm giá không còn nhiều. Nếu vàng không đủ động lực tăng giá trong bối cảnh đồng USD mạnh, kim loại quý có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce.