Giá vàng bạc cùng giảm

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Mức giảm tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác. DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng đưa ra mức giá bán vàng miếng SJC về quanh 144,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới. Ảnh: Như Ý.

Giá vàng nhẫn cũng giảm, nhưng ở một số thương hiệu giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn DOJI có giá 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giá 141,7 - 145,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.274 USD/ounce, giảm 64 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Bạc thỏi tại Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.