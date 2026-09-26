Giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn một số thương hiệu diễn biến trái chiều. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua. Còn vàng nhẫn DOJI có giá 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý giá 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng cùng đi ngang so với hôm qua.

Thị trường vàng trong nước thời điểm này ảm đạm khi nhu cầu người mua giảm. Dù giá đã điều chỉnh đáng kể so với những vùng đỉnh trước đó, người dân vẫn có tâm lý thận trọng, hạn chế xuống tiền khi giá vàng thế giới đang chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá vàng trong nước diễn biến khác nhau giữa các thương hiệu vàng nhẫn.

Chênh lệch mua - bán vàng trong nước phổ biến 3-4 triệu đồng/lượng cũng khiến chi phí giao dịch cao, làm giảm sức hấp dẫn đối với những người có ý định mua bán trong ngắn hạn.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.285 USD/ounce, giảm 5 USD so với sáng qua.

Giá bạc có xu hướng đi ngang. Theo đó, Bạc thỏi tại Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng/USD, giữ nguyên với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước. Trên thị trường “chợ đen”, giá USD giao dịch 25.950 - 26.000 đồng/USD.