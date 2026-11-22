Giá vàng trong nước lao dốc

Trong tuần qua (16/11 - 22/11), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận đà giảm mạnh, tập trung ở những phiên cuối tuần.

Mở đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng. Giá giữ nguyên trong phiên 17/11, đồng thời cũng là mức giá cao nhất trong tuần. Từ phiên 18/11, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên 19/11, giá tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, về 134,2 triệu đồng/lượng và 137,2 triệu đồng/lượng. Sang phiên 20/11, giá giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, còn 133,2 triệu đồng/lượng và 136,2 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh mạnh nhất diễn ra ở phiên 21/11, khi giá vàng miếng chiều mua vào giảm 4 triệu đồng/lượng xuống 129,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 2 triệu đồng/lượng xuống 134,2 triệu đồng/lượng. Phiên cuối tuần 22/11, giá giảm thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào về 128,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra về 133,5 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào đã giảm tới 6,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 4,5 triệu đồng/lượng. Do mức đỉnh của tuần trùng với đầu tuần, đây cũng là phần giá “bốc hơi” so với đỉnh. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến phiên 20/11, sau đó nới lên 5 triệu đồng/lượng từ phiên 21/11. Giá vàng miếng hiện chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 18,09 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm với biên độ lớn trong tuần qua. Phiên 16/11, giá vàng nhẫn chiều mua vào được niêm yết ở mức 133,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 137,8 triệu đồng/lượng, đồng thời là mức cao nhất trong tuần. Phiên 17/11, giá giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, về 133,5 triệu đồng/lượng và 137,5 triệu đồng/lượng, rồi giữ nguyên trong ngày 18/11.

Ngày 19/11, giá vàng nhẫn giảm 1,3 triệu đồng/lượng, về 132,2 triệu đồng/lượng và 136,2 triệu đồng/lượng. Ngày 20/11, giá giảm thêm 400.000 đồng/lượng, xuống 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra. Ngày 21/11, giá chiều mua vào giảm 3,5 triệu đồng/lượng về 128,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 2,5 triệu đồng/lượng về 133,3 triệu đồng/lượng, rồi giữ nguyên trong phiên cuối tuần 22/11.

So với đầu tuần, giá vàng nhẫn chiều mua vào trong phiên cuối tuần thấp hơn 5,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 4,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng trong phần lớn tuần, rồi nới lên 5 triệu đồng/lượng từ phiên 21/11. Giá vàng nhẫn trong nước chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 17,89 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đang ở vùng thấp nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Đà giảm sâu khiến những người mua vàng ở vùng giá cao đầu năm chịu khoản thua lỗ lớn. Với giá mua vào hiện tại chỉ 128,5 triệu đồng/lượng, cộng với chênh lệch mua vào – bán ra, người mua tại vùng đỉnh đầu năm nếu bán ra có thể lỗ hơn 62 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Trên thị trường thế giới, vàng giao ngay trượt từ 3.869,30 USD/ounce xuống đáy 3.502,93 USD/ounce trong tuần qua tương đương mất gần 9,5% ở thời điểm thấp nhất. Đây là vùng giá chưa xuất hiện từ hơn một năm qua.

Ngày 16/11, giá chạm đỉnh tuần 3.901,40 USD/ounce rồi quay đầu vì thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất vào tháng 12. Từ 17 đến 19/11, USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ cao khiến vàng thủng mốc 3.800 USD/ounce, dù số liệu bán lẻ, việc làm và sản xuất đều yếu đi. Biên bản họp tháng 10 của Fed càng thêm sức nặng khi một số quan chức cân nhắc mức tăng tới 0,5 điểm phần trăm. Trong phiên cuối tuần, cổ phiếu công nghệ lao dốc buộc nhà đầu tư bán vàng để bù lỗ, giá vàng chạm đáy tuần rồi hồi khoảng 35 USD/ounce vào cuối phiên song vẫn không đủ để “bù đắp” cho phần đã mất trước đó.

Theo giới phân tích, kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất, cộng với nguy cơ lạm phát kéo dài, có thể đẩy lợi suất trái phiếu và USD đi lên, từ đó tạo sức ép lên giá vàng. USD đang neo gần mức cao nhất trong 19 tháng. Vì vàng được định giá bằng USD, đồng bạc xanh mạnh lên khiến kim loại này đắt hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Phát biểu của giới chức Fed cũng góp phần gây áp lực. Ngày 19/11, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson cho rằng Fed cần tăng lãi suất thêm vì lạm phát vẫn quá cao. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 hiện lên tới 99,3%. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ vàng, một tài sản không sinh lãi, nên giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Cùng với đó, giá vàng thế giới chịu áp lực bán tháo nặng nề khi chứng khoán toàn cầu giảm mạnh vì lo ngại bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Do thanh khoản cao, vàng bị nhà đầu tư bán ra để bổ sung ký quỹ cho các vị thế chứng khoán.

Các chuyên gia không loại trừ khả năng giá xuống dưới 3.500 USD/ounce, nhưng vẫn xem đợt bán tháo này là cơ hội mua vào, nhất là khi vàng đã rơi vào vùng quá bán.

Theo khảo sát hàng tuần của một trang chuyên về kim loại quý, giới phân tích Phố Wall vẫn nghiêng về kịch bản giảm sau khi vàng chạm vùng 3.500 USD/ounce, còn nhà đầu tư cá nhân đang mất dần kỳ vọng tăng giá.

Dự báo về giá vàng tuần tới, 9 trong 15 chuyên gia Phố Wall (60%) dự báo giá còn giảm, 4 người (27%) kỳ vọng hồi phục, 2 người (13%) cho rằng giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng.

Theo ông Waleed Said, chuyên gia phân tích thị trường và kỹ thuật tại GivTrade, nỗi lo thanh khoản trên thị trường chứng khoán cùng kỳ vọng FED tăng lãi suất vào tháng 12/2026 có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng trong tuần tới. Về kỹ thuật, ông cho rằng mốc 3.500 USD/ounce là hỗ trợ quan trọng, nơi giá vàng từng bật tăng trong năm 2025 trước khi bứt phá, nên có thể xuất hiện lực mua mạnh tại đây. Nếu giữ được mốc này, giá sẽ hồi phục. Nếu đóng cửa dưới 3.400 USD/ounce, "câu chuyện sẽ tồi tệ hơn đối với giá vàng", chuyên gia phân tích thị trường và kỹ thuật tại GivTrade nói.

Nhà đầu tư cá nhân cũng bi quan hơn. Trong 207 lượt bình chọn trực tuyến, 95 người (46%) dự báo giá giảm, 74 người (36%) dự báo tăng, 38 người (18%) chờ giá đi ngang. So với tuần trước, tỉ lệ dự báo tăng giảm từ 42% xuống 36%, còn tỉ lệ dự báo giảm tăng từ 38% lên 46% và vượt lên dẫn đầu.