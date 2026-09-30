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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 140,500 Bán 143,500

BTMH Mua 139,700 Bán 143,700

Tỷ giá

USD Mua 25,750 Bán 26,160

EUR Mua 28,688 Bán 30,201

Giá vàng bật tăng, nới rộng khoảng cách với thế giới

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (30/9), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 2 ngày giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 143 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với giá thế giới gần 12 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các thương hiệu kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng ở mức tương đương.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng nhưng ở mức độ khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước quay đầu tăng theo giá thế giới (ảnh: Như Ý).

Giá vàng trong nước quay đầu tăng theo giá thế giới (ảnh: Như Ý).

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau khi giá vàng thế giới xu hướng đi lên. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.173 USD/ounce, tăng 37 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 11,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc thỏi lại đi ngang so với hôm qua. Hiện, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI có giá 57,1 - 58,9 triệu đồng/kg mua - bán.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.708 - 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 25.900- 25.950 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay 30/9: Hồi phục sau phiên lao dốc
Giá vàng hôm nay 30/9: Hồi phục sau phiên lao dốc

Sáng 30/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.180 USD/ounce, tăng 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2026 09:50 AM (GMT+7)
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