Hiểu đúng về quy định xử phạt và tịch thu vàng miếng khi mua bán vàng

Từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 88/2019 và Nghị định số 143/2021.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận là quy định xử phạt và tịch thu vàng đối với hành vi kinh doanh vàng miếng không có giấy phép. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin lan truyền theo hướng từ ngày 9/2/2026, vàng miếng không có hóa đơn sẽ bị tịch thu, khiến không ít người dân lo lắng.

Ảnh minh hoạ.

Luật sư Nguyễn Thị Trang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, cần hiểu đúng phạm vi điều chỉnh của Nghị định 340. Theo quy định tại Điều 28 Nghị định này, việc xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng chỉ áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng, không áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình mua bán vàng mang tính dân sự.

Cụ thể, doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng có các hành vi như sản xuất, mua bán vàng miếng không có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; hoặc kinh doanh vàng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, sẽ bị phạt tiền từ 300-400 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm.

Ngoài ra, theo luật sư Nguyễn Thị Trang, Nghị định 340 còn quy định các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn đối với những hành vi vi phạm khác như kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích hoặc tái phạm nhiều lần. Các trường hợp này có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 đến 12 tháng, thậm chí bị thu hồi giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Đáng chú ý, Nghị định 340 không quy định xử phạt hay tịch thu vàng đối với cá nhân, hộ gia đình mua bán vàng miếng không nhằm mục đích kinh doanh. Người dân mua vàng miếng tại các cửa hàng, doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép vẫn hoàn toàn hợp pháp và không bị ảnh hưởng bởi các quy định mới của Nghị định này.