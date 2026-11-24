Trong phiên giao dịch đầu tuần, 23/11 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng mạnh hơn 96 USD mỗi ounce, chốt phiên tương đương tăng 2,7%, chốt phiên tại 3.634,2 USD/ounce. Sang đến phiên châu Á, kim loại quý tiếp tục tăng nhẹ và đang giao dịch quanh vùng 3.640 USD/ounce.

Giá vàng quay đầu đi lên nhờ lực mua ở mức giá thấp

Trong khi đó, trong nước phiên hôm nay giá vàng không biến động do thị trường đang nghỉ giao dịch cho ngày Văn hóa Việt Nam. Dự kiến nếu diễn biến tăng của thị trường quốc tế được duy trì trong phiên hôm nay thì giá vàng trong nước sẽ có bước cải thiện đáng kể khi mở cửa giao dịch trở lại vào ngày mai.

Mức tăng của giá vàng quốc tế đang được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào ở mức “giá hời” và tâm lý rủi ro được cải thiện khi thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi.

Tuy nhiên, theo một số nhận định, những lo ngại dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc cao và sự bất ổn địa chính trị tiếp tục thách thức tính bền vững của sự phục hồi kim loại quý.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ mới công bố về cơ bản là bức tranh yếu hơn dự kiến, cho thấy hoạt động kinh tế đang hạ nhiệt, trong khi đó, áp lực giá cả vẫn dai dẳng làm phức tạp triển vọng chính sách của Fed. Các nhà giao dịch hiện đã giảm bớt một số kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12, tuy nhiên dự báo này vẫn là áp đảo.

Thử thách lớn tiếp theo sẽ đến vào thứ Tư với báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 10, có thể định hình lại kỳ vọng về lãi suất và lợi suất trái phiếu kho bạc. Nếu lạm phát vẫn ở mức cao, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục gặp áp lực. Việc vàng mất mốc 3.500 USD trong thời gian dài sẽ có thể sẽ kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng hơn.