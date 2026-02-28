Loại cá có cái tên độc lạ, xưa đầy không ai biết, giờ trở thành đặc sản quý hiếm, giá 180.000 đồng/kg

Cá he nghệ hay còn gọi là cá he vàng có tên khoa học Barbonymus altus là một loài cá nước ngọt trong họ cá chép phân bố ở Đông Nam Á. Loài này sống ở vùng sông Mê Kông và bồn địa sông Chao Phraya.

Đây là một loài cá nước ngọt nay đã thành đặc sản được săn lùng

Cá he vàng có đuôi và kỳ màu đỏ. Khi chúng lớn, ngoài đuôi và kỳ màu đỏ còn có cái mang và vảy cá ửng màu vàng, vì thế thường gọi loại cá he này là cá he nghệ. Ngoài ra chúng còn có vẩy trắng, mịn, mềm, khá giống cá dảnh về hình dáng…

Cá he vàng có rất nhiều xương nhỏ lý tí. Cái bụng cá là chỗ không có xương nhỏ, chỉ có xương hai bên lườn to và xuôi xuống, rất dễ tách ra. Từ họng đến hết lườn cá là chỗ ngon nhất, không có xương, cái đầu cá dù nhỏ nhưng ăn rất béo, bùi.

Cá he nghệ thích ăn cám rang, hột trái ké, dây cứt quạ, lúa rang. Nguồn thức ăn cho cá he vàng khi nuôi nhốt chủ yếu là cá vụn, cua, ốc, tép, rau muống xắt nhuyễn nhồi với bột gòn và tấm, cám tạo thành những viên tròn nhỏ bằng hòn bi rải trong bè cho cá ăn.

Loài cá này không quá khó để bắt nhưng không phải ai cũng biết

Tại Việt Nam, cá he vàng sống tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng sẽ sống trên các con sông lớn hay những vùng lầy. Dẫu vậy chúng vẫn là loại cá khá mới mẻ đối với người dân miền Trung và miền Bắc.

Theo người dân địa phương, cá he nghệ là loại cá có cái tên độc lạ, xưa có đầy nhưng ít người biết đến và thưởng thức. Gần đây chúng bỗng được chị em nội trợ ưa chuộng, trở thành đặc sản trong các nhà hàng, khách sạn. Đặc biệt chúng được khách du lịch tìm, muốn thưởng thức khi đặt chân đến vùng sông nước miền Tây.

Loài cá này dễ đánh bắt và được bán nhiều ngoài chợ quê

Cá he nghệ được người dân đánh giá là loại cá quý, ngon. Vì thế chúng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như chiên, nấu canh chua, hấp… Song ngon hơn cả chính là chiên tươi. Thường người ta sẽ đánh vẩy và cũng có người không, chỉ mổ bụng lấy lòng ruột bỏ đi, nhưng để lại mỡ và gan.

Đặc biệt, mỡ cá he dùng để chiên lại cá vẫn thừa, người ta nhét một ít mỡ lại vào bụng cá, chặt bỏ một chút cái mỏ nhọn, vạt hai cái vách của mang cá, mang cá lại để nguyên. Chú ý phải rửa thật sạch nhiều lần, mang cá có rất nhiều nhớt, dùng muối bọt rửa mang cá mới sạch hết nhớt.

Cá để nguyên con, chảo thật nóng đã có mỡ phi hành tỏi thơm phức. Mỡ có thể dùng mỡ heo hoặc mỡ cá he vừa mới làm, hoặc dầu ăn, cho cá he vào đến khi chín. Món ăn có thể dùng để nhậu hoặc ăn cùng cơm đều ngon cả.

Cá he nghệ có thể được chế biến thành nhiều món ngon bổ lại trông hấp dẫn

Hiện tại, cá he nghệ được bày bán ở các chợ quê vùng sông nước, siêu thị thuỷ hải sản với giá 180.000 đồng/kg. Đối với khách thành phố có thể đặt mua với giá đắt hơn, thậm chí là gấp đôi do đường xa và công đánh bắt, vận chuyển. Nếu có dịp tới miền Tây, du khách đừng quên thưởng thức loài cá đặc sản này với nhiều cách chế biến độc lạ.