Loài sâu bề ngoài nhìn "sợ khiếp vía", nay "hóa" đặc sản giá 350.000 đồng/kg

Sùng đất vào mùa từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch.

Vào độ cuối thu đầu đông, khi những cánh đồng ven sông Vệ (Quảng Ngãi) vừa thu hoạch xong vụ đậu, khoai, người dân xã Thiện Tín lại rộn ràng với mùa "săn" sùng đất. Với giá bán 300.000 – 350.000 đồng/kg, nhiều người có thể bỏ túi cả triệu đồng mỗi ngày nhờ loại đặc sản có vẻ ngoài trông ghê sợ này.

Loại côn trùng có vẻ ngoài nhìn ghê sợ, ai cũng không dám lại gần nhưng trở thành đặc sản nổi tiếng vì hương vị thơm ngon, độc lạ. Ngoài ra, loại sâu này còn được ví như "thần dược" dành cho quý ông giúp cải thiện chuyện phòng the.

Sùng đất thân ú có hình dáng giống con đuông dừa

Sùng đất thực chất là ấu trùng của một số loài bọ cánh cứng, sống sâu trong lớp đất phù sa ẩm. Thân sùng béo tròn, trắng đục, to bằng ngón tay, dài khoảng 3-5cm. Mùa sùng kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, khi đất ẩm và tơi xốp, tạo điều kiện lý tưởng để sùng phát triển.

Sùng đất là loài ăn thực vật. Chúng ăn rễ con của các loại khoai như khoai lang, khoai mì, củ cây chuối, củ đậu,... Chính vì chỉ ăn rễ cây và sống vùi trong đất nên thân con sùng đất có màu trắng đục giống với màu rễ cây. Đầu sùng đất màu vàng, bụng tròn, to có nhiều chân.

Với vẻ ngoài ghê sợ, ít ai biết được loại sâu này lại là vị thuốc chữa bệnh, hơn nữa còn là đặc sản.

Trước đây, bởi vì hình dáng có phần ghê sợ nên nhiều người dân Quảng Ngãi khi bắt được chỉ đem về cho gà vịt ăn. Về sau, nghe dân gian truyền miệng về công dụng bất ngờ của loại sâu này giúp cải thiện chuyện chăn gối, nhiều người đổ xô đi đào về làm thuốc.

Sùng đất khi ăn thử có mùi bùi béo và lạ miệng, từ đó trở thành món ăn quen thuộc và dân dã của người Quảng Ngãi. Lâu dần, loại sâu này còn trở thành đặc sản với mức giá cực kỳ đắt đỏ.

Từ sáng sớm, người dân địa phương mang theo cuốc, xô, rổ… ra bãi đất ven sông để săn sùng. Theo kinh nghiệm dân gian, nơi nào có nhiều gốc mì đen, rễ thối thì nơi đó có nhiều sùng. Đào sùng không quá khó nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Họ phải nhẹ tay moi từng lớp đất để tránh làm giập sùng.

Sau khoảng 4-5 tiếng, một người có thể thu được 1-2kg sùng. Nhiều người ở xa cũng lặn lội hơn chục cây số để về đây săn sùng mùa cao điểm.

Người ta thu hoạch sùng đất vừa bảo vệ mùa màng vừa mang lại lợi ích kinh tế.

Khi đào sùng đất phải căn chuẩn vị trí và đào sâu, khéo léo mới đào được nguyên con. Thân sùng đất mềm, dễ đứt nên nếu không cẩn thận sẽ không bán được giá. Đào sùng cũng rất đơn giản, chỉ cần cuốc và một cái xô. Sùng đất sau khi được đào lên sẽ được thả vào xô có nước để không bị đổi màu.

Sùng đất là loài sống ở phù sa nên cực kỳ sạch. Loài này ngày trước phá hoại mùa màng nên việc thu hoạch mang đem bán cũng góp phần làm giảm thiệt hại cho nhà nông. Nhờ việc đào sùng đất đem bán, có hộ dân có thu nhập lên đến nửa triệu đồng mỗi ngày chỉ nhờ việc đào sùng.

Từ sùng đất có thể làm thành đa dạng món ăn như: sùng chiên giòn, xào lá lốt, nướng than hay hấp sả…

Sơ chế loại đặc sản của đất này cũng cực kỳ kỳ công. Người ta ngắt bỏ đuôi sùng đất, nặn bỏ phần ruột rồi rửa sạch. Sùng đất sau khi sơ chế được chế biến thành rất nhiều món ngon khác nhau như đem nướng với lá lốt, tẩm bột chiên hay là mang đi xào hoặc hấp sả…

Tuy nhiên, người Quảng Ngãi mách bạn cách ăn ngon nhất chính là đem đi nướng rồi chấm với muối ớt chanh. Sùng đất có vị ngọt, dai dai, thơm lừng, rất ngon, bùi và béo nhưng không hề bị ngấy.

Nhìn thấy chúng, nhiều người tỏ ra e dè nhưng nếu lấy hết can đảm để thử, chắc chắn thực khách sẽ mê mẩn từ lần đầu tiên. Mùa sùng đất chỉ kéo dài khoảng 2 – 3 tháng trong năm, vì vậy mỗi kg sùng tươi luôn có giá cao và thường không đủ cung cấp cho thị trường.

Từ một loài côn trùng bị xem là kẻ thù của cây trồng, sùng đất nay đã trở thành "lộc trời" từ lòng đất, góp phần tạo thêm kế sinh nhai cho người dân vùng bãi bồi Quảng Ngãi.

Những lưu ý và cách chế biến

• Làm sạch ruột: Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo thịt sùng không bị đen và giữ nguyên hương vị.

• Phân biệt loại sùng: Hãy chắc chắn bạn đang ăn loại sùng đất an toàn, chuyên ăn rễ cây hoặc thực vật. Tránh ăn các loại sùng chuyên ăn phân chuồng để đảm bảo an toàn sức khỏe.

• Tẩm ướp gia vị: Khi nướng sùng, sử dụng lượng muối vừa phải để không làm mất đi hương vị tự nhiên của sùng.

• Chế biến:

• Nướng: Nướng sùng trên than hồng, trở đều tay cho chín vàng và không bị cháy sém.

• Rang: Rang sùng đất trên chảo nóng, không cần dầu ăn vì mỡ từ thân sùng sẽ chảy ra đủ để chín.

• Nấu cháo: Có thể băm nhỏ sùng đất và nấu cháo với đậu xanh hoặc các loại lá thơm khác.

• Chiên: Chiên sùng đất trong dầu nóng, cần cẩn thận để không bị cháy.

• Ăn kèm: Sùng đất có thể cuốn với các loại rau sống như lá lốt, lá mơ, rau xà lách.