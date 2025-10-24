Giá vàng hôm nay 24-10: Bật tăng trở lại, nhà đầu tư tranh thủ "săn" giá rẻ

Giá vàng hôm nay đảo chiều đi lên

Thị trường vàng đang có những diễn biến khá sôi động. Lúc 6 giờ ngày 24-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt mức 4.117 USD/ounce, tăng 27 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.090 USD/ounce). Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng tăng ấn tượng, đạt 4.156 USD/ounce, tương ứng tăng 90 USD so với phiên trước.

Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi tâm lý "săn hàng giá rẻ" của các nhà đầu tư sau áp lực bán tháo mạnh mẽ trong những ngày gần đây.

Các thị trường khác cũng có một số biến động quan trọng. Đồng USD tuy tăng giá nhưng không đủ sức mạnh để kìm hãm đà phục hồi của giá vàng. Giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch quanh mức 61 USD/thùng, phản ánh tâm lý lo ngại về lạm phát. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4%, tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng.

Thị trường tài chính đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 25-10. Theo dự báo, CPI tháng 9 sẽ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,9% của tháng 8. Dữ liệu này có thể ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động đến giá vàng

Theo giới phân tích, với đà tăng hiện tại, giá vàng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vàng vẫn cần thận trọng trước các yếu tố rủi ro như biến động của đồng USD, lại suất trái phiếu và dữ liệu kinh tế sắp tới.