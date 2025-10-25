9x Gia Lai bỏ phố về quê nuôi loài chim có trong Sách Đỏ, thu hàng trăm triệu đồng/tháng

Khởi nghiệp với 70 triệu đồng

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư xây dựng và có công việc ổn định tại TP.HCM nhưng anh Tô Vũ Thành Tín (SN 1992), trú tại thôn Vạn Hội 1, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) lại quyết định về quê khởi nghiệp.

“Tôi về quê năm 2014, sau khi làm việc ở thành phố 1 năm. Công việc lương cũng ổn nhưng chi phí ở thành phố đắt đỏ nên không để ra được bao nhiêu. Nghĩ cha mẹ ngày càng lớn tuổi, ruộng vườn ở quê lại rộng rãi nên tôi về quê cho gần gia đình”, anh Tín kể.

Về quê khởi nghiệp thành công với chim trĩ, anh Tín đã tiến hành nuôi các loại chim khác như chim công, gà lôi trắng... để phát triển kinh tế. (Ảnh: NVCC)

Là người yêu thích động vật từ nhỏ, anh quyết định tìm hiểu về hướng khởi nghiệp từ các loại vật nuôi có tiềm năng phát triển kinh tế. Nhận thấy chim trĩ vừa lạ vừa quý hiếm, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản như nuôi gà lại rất ít người nuôi nên anh bắt đầu tìm mua chim trĩ về nuôi.

“Tôi làm khu chuồng lưới rộng khoảng 60m2 cạnh nhà rồi mua 62 con chim trĩ sắp sinh sản và 100 con 2-3 tháng tuổi về nuôi, hết chi phí khoảng 70 triệu đồng. Nhưng do cuối năm, thời tiết lạnh lại chưa có kinh nghiệm nên ngày nào cũng có chục con chim lăn ra chết”, anh Tín nhớ lại.

Để thành công như ngày hôm nay, anh Tín đã trải qua không ít khó khăn những ngày đầu khởi nghiệp vì chưa có kinh nghiệm.

Theo anh Tín, thời tiết lạnh khiến chim trĩ 2-3 tháng tuổi lần lượt lăn ra chết. Hàng đêm, anh phải mắc võng nằm ngoài chuồng với đàn chim để thi thoảng dậy xua đuổi cho chim khỏi đè lên nhau vì lạnh, nhưng không hiệu quả.

Tình cờ, anh xem được video của nước ngoài, thấy chim trĩ nằm dưới những bụi cây rậm bên trên là tuyết trắng. Anh suy nghĩ, có thể ngoài tự nhiên, chim tránh rét mùa đông bằng cách sống những bụi cây rậm nên đi lấy lá chuối khô, tàu dừa làm ụ như ngoài thiên nhiên để chim vào tránh rét và đã hiệu quả.

Chim trĩ có vẻ ngoài đẹp mắt và giá trị kinh tế cao.

Thành công trong phương pháp giúp chim trĩ sống vượt đông thì đến 2015, bầy chim trĩ đang đẻ của anh lại lăn ra chết vì ăn quá nhiều sỏi, không tiêu hoá được.

Mặc dù làm đủ mọi cách nhưng đàn chim mỗi ngày còn lại mỗi ít. Quá lo lắng, anh tìm hiểu và hỏi thăm các chuyên gia nhưng vì loài mới nên cũng chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn. Anh tự mình mày mò tìm hiểu các thông tin để bắt bệnh, chữa bệnh cho chim.

Những con chim trĩ được nuôi thành công tại trang trại của anh Tín đã giúp anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng một tháng.

Thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nuôi chim quý

Dần dần, nắm được kỹ thuật và phương pháp nuôi, đàn chim trĩ được anh nuôi thành công sau 6 tháng, đạt cân nặng từ 1,2-1,5kg và sinh sản tốt. Từ năm 2017 trở đi, vườn chim phát triển ngày một nhiều.

Đến nay, trang trại của anh Tín đã có hơn 2.000 cá thể chim các loại. Có tháng, chỉ riêng tiền bán trứng và chim trĩ giống thu về hơn 100 triệu đồng.

Thành công với chim trĩ đỏ, anh nhân rộng diện tích chuồng trại lên 5000m2, nuôi thêm chim trĩ bảy màu, chim công xanh Ấn Độ, chim công má vàng Việt Nam, gà lôi trắng… Đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, con giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho 30-40 hộ dân trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ nuôi chim trĩ, anh Tín còn nuôi gà lôi trắng nhằm bảo tồn loài động vật quý và phát triển kinh tế.

Không chỉ vậy, nhằm bảo tồn và phát triển các loài chim quý, mỗi năm, anh Tín thả hàng chục con chim trĩ về rừng và theo dõi thường xuyên để nắm bắt sự sinh trưởng và phát triển của chúng trong tự nhiên.

Theo anh Tín, pháp luật không cấm nuôi và nhân giống động vật hoang dã quý hiếm với điều kiện người nuôi phải báo cáo và đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có giấy phép rõ ràng.

Có tháng, chỉ riêng tiền bán trứng và chim trĩ giống, anh Tín thu về hơn 100 triệu đồng.

“Khi bắt đầu nuôi chim trĩ đỏ, công xanh, công má vàng, gà lôi trắng… là động vật nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách Đỏ, tôi nộp hồ sơ lên Chi cục Kiểm lâm và được hướng dẫn làm thủ tục cấp mã số hộ nuôi. Khi đáp ứng đủ điều kiện mới được cấp phép, thời gian hoàn tất khoảng 1-2 tháng", anh Tín cho biết.

Năm 2024, anh Tín được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba nhờ thành tích tạo sinh kế cho nhiều hộ nghèo, trở thành điển hình nông dân sản xuất giỏi với nghề nuôi chim quý.

Ngoài nuôi chim trĩ, anh Tín còn nuôi thêm các loại chim khác như chim công Ấn Độ, công má vàng...

Gần đây nhất, vào tháng 9/2025, anh Tín tiếp tục nhận bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

"Tôi đang ấp ủ dự định xây dựng một vườn chim bán tự nhiên phục vụ khách tham quan và các trường học đưa học sinh đến tìm hiểu thực tế để giúp mọi người hiểu và biết thêm về các loài quý hiếm của Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ, anh Tín cho hay.