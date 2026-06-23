Giá vàng hôm nay (23/6): Lại quay đầu giảm

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn DOJI đều đưa giá vàng miếng SJC về mức 148,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý chênh lệch mua vào - bán ra các doanh nghiệp nới rộng từ 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lại quay đầu giảm.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 144,5 - 148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng….

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.151 USD/ounce, giảm 36 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 23/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.189 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD ở 26.098 - 26.448 đồng/USD, tăng 8 đồng cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch quanh mức 26.491 - 26.591 đồng/USD, giảm 9 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.