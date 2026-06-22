Chốt giá vàng hôm nay ngày 22/6 bật tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 22/6 tăng giá vàng miếng lên mức 148,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/6, giá vàng trong nước ngày 22/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 22/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 22/6, tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/6, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/6, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,6 –148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,4 – 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/6 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 49 USD/ounce, lên mức 4.204 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.172 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, lấy lại mốc trên 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, khi cùng lúc chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, giá vàng có thể không thay đổi nhiều về xu hướng chung nhưng biên độ dao động sẽ lớn.

Vị chuyên gia này nhận định, trong ngắn hạn, tiến trình hòa bình tại Iran dù còn mong manh, cùng lực mua từ các ngân hàng trung ương và Tether, có thể giúp giá vàng được hỗ trợ ở vùng thấp. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ để tạo ra một xu hướng tăng rõ ràng nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo cao.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International - cho rằng, nhịp điều chỉnh của giá vàng thời gian qua có thể đã đi quá xa. Theo ông, nếu tiến trình đàm phán hướng tới hòa bình bền vững tiếp tục được duy trì, giá vàng vẫn có cơ hội tăng trở lại, bất chấp định hướng chính sách của Fed.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.204 USD/ounce (tương đương khoảng 134,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 22/6, giá vàng ngày 23/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.